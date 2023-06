Escort nella Capitale: sotto scacco un imprenditore romano

Un’altra truffa vede protagonista una escort e un incauto cliente. Una escort di 58 anni ha finto la gravidanza per ricattare un uomo ed ottenere dei soldi, con diverse scuse, tra le quali pagare le spese dell’aborto.

Dopo 8 anni, un manager di Roma può dormire sonni tranquilli. La donna che lo aveva sedotto e poi abbandonato è stata condannata finalmente a un anno di reclusione per truffa. “Sono rimasta incinta di te, pagami l’aborto”: così una escort è riuscita a estorcere 61 mila euro a un uomo d’affari di 56 anni che ha aspettato quasi 10 anni per la condanna definitiva.

Tutto inizia nell’ottobre 2015 quando i due adulti, dopo diversi incontri, iniziano a frequentarsi regolarmente su richiesta dell’uomo, invaghitosi della donna che gli ha confessato, mentendo, di essere malata e aver bisogno di soldi per le cure.

Dopo averlo convinto ad avere rapporti non protetti, la donna sparisce nel nulla per poi ricomparire nel marzo 2016, dicendo di aspettare un bambino da lui. A quel punto riesce a chiedergli oltre 60 mila euro con una serie di scuse, tra cui quella di aver bisogno di soldi per curarsi le spese mediche a seguito dell’aborto o di dire tutto alla famiglia.

Solo che, all’ultima richiesta della escort, insieme al bonifico è partita anche la denuncia. Ma dopo quanto tempo? Quasi sempre la vittima ha paura a sporgere denuncia perché teme delle ritorsioni. È importante quindi sapersi difendere da queste situazioni.

Il modo per evitare di incappare in questi episodi decisamente spiacevoli, infatti, c’è: basta cercare su Google le recensioni sul numero di telefono della escort che ci interessa.

Le recensioni servono per trovare le professioniste serie e non incontrare le “improvvisate” che sono a caccia di prede da raggirare. Sempre più spesso, infatti, le truffatrici si nascondono dietro le app di incontri o i siti per adulti, si fingono escort professioniste e poi, riuscendo a sedurre l’uomo, lo manipolano facendogli fare quello che vogliono.

Le esperienze degli utenti che hanno usufruito di un qualsiasi servizio sono infatti ormai indispensabili in moltissimi settori. Condividere la propria esperienza tutela la persona che vuole acquistare il servizio, ma anche quella che lo vende. In moltissimi ambiti gli utenti ormai si fidano solo delle recensioni; avvocati, studi medici, estetiste: leggere le recensioni altrui dà la possibilità di sapere cosa ci si aspetta.

La stessa cosa vale per le escort. Il giudizio degli utenti sugli incontri è importante per informare i futuri consumatori su dettagli importanti che aiutano a capire come comportarsi. Dunque, prevenire è possibile e si può farlo consultando i siti di recensioni di escort che ci sono online.

Uno dei siti leader del settore in Europa raggiunge più di 690 mila recensioni e 5 milioni di utenti unici mensili e ha la possibilità di localizzare la professionista più vicina attraverso la mappa, in tutti i comuni d’Italia. Inoltre, sul profilo della escort ci sono scritte tutte le informazioni necessarie, tra cui il prezzo o i servizi offerti.

Grazie a questo sistema è molto difficile trovarsi intrappolati in qualche truffa, ma, se malauguratamente dovesse capitare, si avrebbe comunque la possibilità di recensire l’incontro e informare così altri utenti dell’esperienza negativa.

Attraverso una semplice ricerca online il cliente della escort può stare più tranquillo e godersi la compagnia senza aver paura di ricevere qualche brutta sorpresa.