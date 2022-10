Eugenia Maria Roccella, chi è il Ministro della Famiglia, età, la sua politica, Instagram

Eugenia Maria Roccella, nasce a Bologna, il 15 novembre 1953. E’ una giornalista e politica italiana. Ha ricoperto l’incarico di sottosegretario al Ministero della salute nel Governo Berlusconi IV.

Eugenia Maria Roccella e i movimenti cattolici

Durante gli Anni ’70, è leader del Movimento di Liberazione della Donna, portando avanti temi come le battaglie femministe, l’aborto, contro la violenza sulle donne, per la modifica del diritto di famiglia, per le pari opportunità. Allo stesso tempo, milita nel giro del Partito Radicale, essendo figlia del fondatore Franco Roccella.

Negli Anni ’80, la sua politica vede un cambiamento profondo e abbandona i Radicali. Nel 1997 si avvicina a Berlusconi, tanto da scrivere il libro “La leadership di Berlusconi”. Nel 2007 è portavoce insieme con Savino Pezzotta del Family Day, la manifestazione di sostegno alla famiglia formata da un uomo e una donna organizzata per il 12 maggio dall’associazionismo cattolico. Entra alla Camera nel 2008, nelle fila del Popolo delle Libertà. Alle elezioni politiche del 2022 viene ricandidata alla Camera nel collegio uninominale Puglia – 01 (Foggia) per il centrodestra, ottenendo il 34,83% e venendo superato da Marco Pellegrini del Movimento 5 Stelle (41,33%), e in terza posizione nelle liste di Fratelli d’Italia nei collegi plurinominali Calabria – 01 e Sicilia 1 – 02, venendo eletta nel primo.

