Euronics, ‘Back to School’: tantissime offerte dal 1 al 14 settembre

Il conto alla rovescia per la riapertura delle scuole è ormai iniziato. Ed Euronics proprio in vista di questo appuntamento ha previsto “Back to School” un volantino nel quale presenta tutte le offerte.

Le offerte

Tra le altre proposte c’è: Dyson V8 Absolute a 299 euro, il Redmi Note 10S a 199 euro, il Galaxy Tab A7 a 149 euro. Queste sono solo alcune delle offerte dello store che non dimentica anche la casa con l’angolo degli elettrodomestici.

Anche in questo caso offerte vantaggiose con acquisti anche rateizzabili senza alcun interesse.

Dove comprare

I prodotti pubblicizzati su Euronics possono essere acquistati solo nei punti vendita indicati all’interno del volantino.

Da ieri Euronics lancia la promozione online legata a “Back to school”. Una serie di offerte che si sommano a quelle del volantino nazionale dedicato al gruppo CDS Butali, che è valido nelle regioni: Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Liguria.