Euronics, ‘Doppio Sconto IVA’: sfoglia il nuovo volantino. Offerte fino al 28 aprile

Euronics, tantissime offerte nel volantino “Doppio Sconto IVA“. Dal 12 al 28 Aprile ci saranno imperdibili novità e sconti su migliaia di prodotti. Solo nei negozi Bruno si avrà la possibilità di risparmiare fino al 36% su tantissimi articoli come gli smartphone OPPO A54s e GALAXY tab A8.

Alcuni prodotti del volantino “Doppio Sconto IVA”

Grazie alle offerte di Euronics “Sconto IVA -18%” e “Doppio sconto IVA -36%“, nei negozi Bruno sarà possibile acquistare smartphone, smart tv, elettrodomestici di ogni tipo praticamente a metà prezzo! Dai televisori delle migliori marche alle lavatrici, si può trovare veramente di tutto. Ecco alcuni esempi.

Televisori ed elettrodomestici in offerta

Nel volantino in vigore in questo periodo, troviamo per esempio la Smart Tv Led 50 pollici della Samsung da 779 euro al costo di 497 euro. La lavatrice Hotpoint da 10 kg con 1400 giri da 599 euro viene 380 euro. E ancora, tantissimi smartphone come il Galaxy A22, Galaxy A52s 5g, Galaxy Tab A8 li troverete a metà prezzo! Insomma, per Pasqua Euronics le offerte sono proprio tante. Ve ne mostriamo ancora altre nelle immagini.