Eurospin, offerte dal 15 al 25 settembre: sfoglia il nuovo volantino

Dal 15 al 25 settembre prossimo sul volantino Eurospin potete trovare una serie di sconti sulla spesa di tutti i giorni con uno special dedicato alla Festa della birra, tra cui Alpenspitz e Best Brau. Tanti i prodotti di abbigliamento sportivo e pigiami oltre ad accessori per l’arredamento e la pulizia della casa e tanto altro ancora.

Specialità austriache, bavaresi e del Trentino

Le specialità austriache, bavaresi e del Trentino Alto Adige in offerta: Kaminwurzerl a 1.99 euro, weisswuest a 1.89 euro, wurstel Wiener a 1.79, ma anche set di birra con bicchiere a 4.99 euro, fustino di birra Festbier a 9.99 e brezel a 2.39, schuttelbrot a 1.49, pane multicereale a fette a 1.79.

Il weekend di follia

Il volantino Eurospin si chiude con offerte del Weekend di Follia: patate gialle a 0.59 euro al chilo, bocconcini di mozzarella di bufala dop a 4.49 euro, focacce tradizionali a 1.79 euro e tante altre offerte non solo alimentari perché per il Non Food ci sono accessori per il gaming e per lo smartworking a prezzi convenientissimi.