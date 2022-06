Eurospin, offerte e promozioni dal 23 giugno al 3 luglio: sfoglia il nuovo volantino

Continuano le offerte e le promozioni da Eurospin, con un nuovo volantino e con nuovi sconti e ‘affari’ da accaparrarsi dal prossimo 23 giugno a domenica 3 luglio. In promozione, tra le tante cose, molte specialità sarde, con formaggi, salumi e pasta fresca, ma gli sconti riguardano anche accessori per la cucina, elementi d’arredo per la casa e tutto ciò che serve per la manutenzione dell’auto.

Cosa è in promozione a Eurospin

In promozione tantissimi prodotti, come l’arrosto di petto di pollo (a 1,09 euro), le pesche nettarine gialle (a 1,79 euro), l’arista di suino a fette (a 5,49 euro), le confezioni di filetti di tonno a pinne gialle a 2,99 euro. Biscotti, bibite, ma anche elettrodomestici come la friggitrice ad aria, la piastra a induzione, il frullatore.

Per chi vuole assaggiare le specialità della Sardegna, invece, in promozione ci sono i culorgionis alla menta IGP a 3,39 euro, i ravioli al pecorino DOP a 2,19 euro, le sabadas a 2,39 euro.

Sfoglia il volantino Eurospin con le offerte fino al 3 luglio

Queste sono solo alcune delle promozioni del nuovo volantino che, precisiamo, sarà in vigore da domani, giovedì 23 giugno e resterà attivo come visto in apertura fino a domenica 3 luglio. Ulteriori dettagli, condizioni ed eventuali limitazioni sul sito ufficiale di Eurospin o nei punti vendita. In alternativa potete trovare qui di seguito riportato il volantino completo.

Clicca qui per sfogliare il volantino