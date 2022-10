Eva Cantarella: chi è la storica del diritto, età, carriera, libri, oggi, marito e figli

Eva Cantarella è una storica esperta di civiltà antica che ha pubblicato diversi saggi sul mondo greco e su quello romano. Una passione che gli è stata trasmessa sin da bambina dal papà Raffaele Cantarella, grecista e bizantinista. Oltre a essere una storica, però, la Cantarella è anche una giurista, impegnata nel sociale e anche politicamente, tanto è vero che ha fatto parte del Pci.

Chi è Eva Cantarella?

Nata il 28 novembre del 1936 Eva Cantarella sé è laureata a Milano nel 1960 in Giurisprudenza. Sin da subito è stata chiara la sua passione per la storia, tanto da aver concentrato i suoi studi su politica e sistemi normativi del mondo antico. Per vent’anni, dal 1990 al 2010 è stata docente di Istituzioni di diritto romano e Diritto greco antico all’Università di Milano.

Ha manifestato presto la sua attenzione per le discriminazioni di genere, ma anche dei rapporti parentali nell’antichità. Sono diversi i saggi che ha scritto sull’argomento, soffermandosi su aspetti di vita dei Greci e Romani e mettendoli a confronto con il mondo attuale. Ha preso parte a varie trasmissioni televisive, tra le altre a Rai Storia.

Chi è il marito di Eva Cantarella?

Sposata con il sociologo Guido Martinotti dal 1961, morto nel 2012. I due si erano conosciuti al Liceo e hanno scelto di sposarsi quando erano poco più che ragazzi. I due, a un certo punto della loro vita matrimoniale hanno anche deciso di divorziare, ma poi si sono risposati. Ma il divorzio per la coppia è arrivato “per difendere il diritto al divorzio” ha spiegato la storica.

Gli studi di Eva Cantarella sono stati diretti anche a mettere in atto una sorta di “rivoluzione” personale. Ha scelto di studiare Giurisprudenza pur sapendo che alcune professioni erano negate alle donne. Fare il magistrato per una donna è stato impossibile fino al 1963. Ma ha combattuto sin da subito per la parità di genere, scegliendo una strada che sapeva non sarebbe stata facile.

Libri di Eva Cantarella

Sono diversi i libri scritti dalla storica ed esperta di diritto, tra gli altri ricordiamo: Ippopotami e Sirene. I viaggi di Omero e di Erodoto, Sparta e Atene. Autoritarismo e democrazia. Itineraria, Gli amori degli altri. Tra cielo e Terra, da Zeus a Cesare, Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico, Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi, I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma.