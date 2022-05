Fabrizio Corona evade dai domiciliari, Nina Moric: “Mi è piombato in casa, voleva i soldi”

Venerdì scorso Fabrizio Corona è evaso dagli arresti domiciliari, scappando verso casa dell’ex moglie Nina Moric. Un’altra trovata delle sue per scombussolare gli animi delle persone che gli sono state accanto. Ma questa volta l’ex modella Nina non ci sta e lo denuncia. “Una faccenda incommentabile”, esausta, descrive così la vicenda al Corriere della Sera.

Una discussione pesante, delle solite, quella di Fabrizio Corona e Nina Moric. Tra i due da sempre è prevalso un amore-odio, che però ora sembra arrivato veramente al termine. Nina racconta che alle dieci di sera da sotto il suo palazzo ha sentito le urla di Fabrizio che le chiedeva soldi. Una volta chiamati i Carabinieri, Nina ha scoperto che anche Fabrizio li aveva avvisati..

“Intendo procedere per calunnia e per i fatti in sé, che hanno violato i miei diritti di donna, di madre, di ex moglie, di essere umano”.