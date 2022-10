Fare impresa 2.0: come fronteggiare le sfide che il futuro riserva tramite l’innovazione

Tra i principali ostacoli che le imprese sono chiamate ad affrontare ci sono le sfide del futuro che bisogna prevedere oggi per non farsi trovare impreparati. Fare impresa proiettandosi verso il futuro non è facile poiché bisogna prevedere quali saranno gli scenari e le sfide al fine di preparare e tenere i coltelli affilati. Solo con la profonda conoscenza del mercato si può lavorare e creare soluzioni con uno sguardo al lungo periodo. Ma come si fa innovazione oggi? Per molti è solo una frase buttata lì nelle riunioni con i soci e le presentazioni del bilancio senza sapere che cosa voglia dire, tanto che quando arriva il momento di innovare, ci si trova un po’ attoniti. Rivolgersi a grandi esperti nel settore della consulenza aiuta a raggiungere tutti i goal in tempo. Per tale motivo vale la pena tenere sotto controllo il destino delle azioni di Accenture a cui vale la pena far riferimento. Ecco allora come si può fare impresa 2.0 oggi puntando su tecnologie, spazi e partner al passo con i tempi.

L’innovazione in ogni settore

Grazie all’innovazione aziendale è possibile rispondere alla domanda del mercato senza mai perdere di vista visione aziendale e obiettivi strategici di breve e lungo periodo. L’innovazione non ha senso se non è capace di rispondere alle esigenze che si manifestano sul mercato. Il percorso di innovazione non deve mai essere fine a sé stesso per mettere in mostra i muscoli poiché si sa che: “can che abbaia, non morde”. Occorre che sia ideata perché diventi davvero una potenzialità, una sorta di onda verde che pervada ogni aspetto dell’impresa.

Gli attori di un nuovo panorama

Per arrivare a un sistema di innovazione integrato che coinvolga ogni aspetto aziendale, si può lavorare con startupad alto contenuto di innovazione e modernità, università e altri centri studi di settore, lab che propongono workshop e grandi imprese del digitale. Insomma, tutti elementi che nell’economia di oggi rivestono un ruolo più importante anche perché capaci di mostrare un orizzonte diverso rispetto a quello che si presenta seguendo metodologie antiquate del millennio scorso oggi poco valide e che non attecchiscono. Sono attori che recitano un ruolo importantissimo in un panorama economico sempre più aperto e worldwide.

Le analisi del target

Per produrre l’innovazione che serve al mercato, si utilizza un approccio data driven. I comportamenti e le aspettative del target di riferimento vanno analizzati e mappati al fine di intercettare i prossimi trend del mercato e opportunità di fare business. Solo così si afferma il brand e lo si differenzia dai competitor in un’economia globale.

I nuovi spazi hi-tech

Quando si cerca di immaginare il futuro, bisogna prestare attenzione anche agli spazi che devono sapere rispondere alle esigenze mutevoli. Il tutto sempre sfruttando la tecnologie più innovative per creare un mondo sempre più smart. Ogni area e settore deve sapere condurre l’impresa verso il futuro più florido che ci sia.