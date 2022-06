Farmacie online: un trend in crescita continua

Sempre più smart, veloci e sicuri gli acquisti degli italiani che scelgono di comprare on line. Anche settori che, fino a qualche tempo fa, erano saldamente ancorati ai negozi fisici, ormai, segnano un trend positivo nelle vendite sul web.

Caso emblematico è proprio quello delle farmacie che, sempre più spesso, aprono negozi on line di successo.

Pagamenti sicuri, operatività h24 e 7/7, ampia scelta di prodotti, consegne rapide e sempre la disponibilità di espertipronti a dare un consiglio o a suggerire il prodotto migliore, sono gli elementi chiave di questo trend. Tutte certezze, queste, che costituiscono i punti di forza anche dello shop on line di Farmacia Armani, un e-commerce autorizzato, dal Ministero della Salute, alla vendita on line di farmaci da banco e di integratori alimentari selezionati e realizzati solo con ingredienti di prima qualità.

Sono oltre 1.300 le farmacie on line e la crescita non conosce arresto. Dall’altra parte dello schermo, secondo la terza edizione dell’Osservatorio Netcomm, ci sono 18 milioni di Italiani, pronti a fare acquisti di integratori e di farmaci da banco direttamente sul web, comodamente da casa. In fondo l’abitudine di acquistare on line è ormai consolidata in tutti i settori e in quello farmaceutico è destinata a coinvolgere sempre più persone.

Tra gli acquisti che gli Italiani effettuano maggiormente presso la propria farmacia on line di fiducia, si trovano i prodotti di bellezza e gli integratori alimentari (al 42%), specialmente di vitamine e sali minerali. A seguire, gli articoli più acquistati sono quelli nel settore ottico, i cosmetici, i prodotti naturali e gli alimenti speciali, come quelli senza glutine o pensati appositamente per i più piccoli.

Insomma, possiamo davvero dire che alle farmacie on line non manchi davvero nulla e che per chi è ormai abituato a fare acquisti sul web, non ci sia alcun motivo per continuare ad ostinarsi a scegliere i negozi fisici. I prodotti sono spiegati nel dettaglio e ci si può prendere tutto il tempo per leggerne ingredienti, funzioni ed eventuali controindicazioni, cosa che non sempre in una farmacia affollata di clienti è possibile fare. Gli acquisti possono essere fatti da casa, in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora del giorno e della notte; la qualità dei prodotti è la stessa che si può trovare nella farmacia fisica e gli acquisti vengono recapitati direttamente all’indirizzo indicato in pochi giorni se non in poche ore. Sarà per questo che, ormai, sono sempre di più gli Italiani che dichiarano di avere uno shop di fiducia nel settore Health&Pharma.