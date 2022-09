Ferie in vista? Ecco i siti web e le app da consultare durante il vostro viaggio

Che siti si visitano di solito durante un anno? Molto probabilmente ci saranno gli immancabili social network, quelli per le ricette o i consigli utili, quelli per il gioco legale come starcasino, le previsioni del meteo, la casella di posta elettronica e così via. La lista è davvero lunga, ma già tra marzo e aprile sempre più portali ed app dedicati al mondo dei viaggi subiscono una vertiginosa impennata di visite.

Per quale motivo? Ma naturalmente perché occorre prenotare in anticipo, se si vogliono fare le cose con calma e risparmiare un po’, le tanto sospirate ferie estive. Tra questi siti si possono trovare ovviamente Wikipedia ed i diversi gruppi su Facebook o pagine specifiche sui diversi social network in circolazione (da YouTube fino ad Instagram per intenderci) per capire dove dirigersi in generale, ma non è certo finita qui!

I viaggiatori più “previdenti”, infatti, andranno anche a dare una bella occhiata su Google Maps e/o su Google Street View per avere un’idea, anche approssimativa, delle distanze, delle strade e dei punti di interesse che andranno a visitare da lì a qualche mese.

Altrettanto naturalmente i siti e le app per viaggiare sono tantissimi ed elencarli tutti sarebbe letteralmente impossibile quindi abbiamo fatto una piccola selezione. Ecco dunque a voi dieci nomi, opportunamente divisi tra app e siti, fatti su misura per il viaggiatore che non deve chiedere mai, ma solo partire per la sua nuova avventura!

Trivago

Forte del motto “trova l’hotel ideale al miglior prezzo”, Trivago è di sicuro uno dei portali più conosciuti e pubblicizzati per quanto riguarda la ricerca di una sistemazione.

Skyscanner

Volete raggiungere una destinazione estera, ma i siti delle compagnie aeree sono troppi da spulciare? Andate su Skyscanner e trovate la migliore offerta “con le ali”.

Airbnb

Se non volete spendere troppo in un albergo o in una pensione perché non risparmiare andando ad abitare direttamente in un appartamento per un po’?

Couchsurfing

Per chi volesse andare ancora di più al risparmio e si accontenta di un posto per dormire e basta, Couchsurfing è il sito che non deve mai mancare nelle ricerche!

Tripadvisor

Se avete prenotato il viaggio, ma non sapete ancora come saranno i ristoranti, i musei e gli alberghi che incontrerete, allora, è sempre meglio leggere le recensioni degli altri vacanzieri.

MyTaxi

Un passaggio fa sempre comodo, soprattutto se è notte, si è stanchi e non si conosce il posto, perciò tirate fuori lo smartphone e rilassatevi.

Turista Curioso

Dedicato a tutti i turisti che non si limitano semplicemente a raggiungere un posto, ma che vogliono viverlo appieno e conoscerne tutti i segreti.

Evernote

Non vi ricordate più dove avete messo i biglietti, le ricevute, le varie e – mail e così via per il viaggio? Organizzate tutto con Evernote e partite leggeri armati di smartphone.

Remember the Milk

In vacanza si devono tenere conto di un milione di cose quindi, con Remember the Milk, avrete la vostra lista sempre aggiornata.

N26

In viaggio potrebbero esserci altre valute quindi evitate problemi con il cambio tra Euro e moneta straniera con N26!