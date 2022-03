Festa del Papà 2022, quando è in Italia? Data, origini, storia e idee regalo

Festa del Papà. Una ricorrenza importante, simbolica, ma non solo. Si tratta del giorno in cui i papà di tutto il mondo vengono celebrati dalle loro rispettive famiglie, per l’impegno e la dedizione che hanno nei loro riguardi. Nel nostro Paese la ricorrenza si celebra il 19 marzo, una giornata legata al culto di San Giuseppe, Padre di Gesù secondo la tradizione cristiano-cattolica e simbolo per antonomasia di dedizione, impegno e lavoro.

Festa del Papà: nascita del culto di Giuseppe

Tale culto, secondo la tradizione, si sviluppò sin dal V secolo in alcuni monasteri che si trovavano in Egitto. Qui, venne scritta la storia di Giuseppe, l’umile falegname che ebbe l’onere di essere il padre non creatore del Salvatore. In quel tempi la festa era fissata il 20 luglio. La festa decadde poi nel Medioevo, per poi essere fissata il 19 marzo. Per la prima volta, infatti, il culto del santo appare in calendario il 19 marzo nell’anno 800 in un martirologio gallicano scritto da Rheinau.

Leggi anche: Festa della Mamma: frasi divertenti, immagini animate e video da mandare su WhatsApp e Facebook

Curiosità sulla data

Tuttavia, la data è rimasta valida solamente in Italia sino ad oggi. I Paesi di cultura ed origine anglosassone, ad esempio, come Inghilterra ed America, festeggiano la ricorrenza la terza domenica di giugno. Ancora più curioso il caso thailandese, in cui la festa coincide con il compleanno del sovrano, ormai defunto, Rama IX, il padre della nazione per intenderci.

Idee regalo

Se non avete ancora idee su cosa regalare ai vostri ”Giuseppe”, allora questo è il momento buono per pensarci, la data si avvicina! Un viaggio è sempre un’ottima scelta, oppure un week end on the road andando alla scoperta di qualche paesino nelle vicinanze. Magari, se il tempo lo permette, si potrebbe andare anche in campeggio, con tende e sacchi a pelo, per trascorrere una notte in mezzo alla natura. Cibo? Ottima idea! Un bel ristorantino sarebbe un ottimo compromesso, soprattutto la cucina esotica, quella che non assaporiamo tutti i giorni. Un’altra fantastica idea sarebbe quella di andare a pesca, come si faceva un tempo, in qualche lago artificiale e trascorrere delle ore in completo relax. Insomma, sbizzarritevi con la vostra fantasia.