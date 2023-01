Festa della Befana 2023, le migliori frasi e immagini da mandare il 6 gennaio su WhatsApp

Festa della Befana 2023. Quante volte vi siete ritrovati a rimuginare sulla migliore frase da inviare per gli auguri della festa più golosa dell’anno? Ebbene, quest’anno niente paura. Il nostro prontuario verrà a salvarvi e cavarvi dall’impaccio. Ecco pronta per voi una lista simpatica e divertente di frasi e immagini che potrete usare nel giorno della Befana, 6 gennaio 2023, e inviare a parenti e amici per i migliori auguri di una Buona Epifania! Ecco di seguito nell’articolo la nostra proposta personalizzata.

Festa della Befana 2023: le migliori farsi d’auguri

Quanta strada sulla scopa per portare le sue calze piene di dolci e caramelle a tutti i bimbi buoni ed obbedienti. Guarda, sta passando, è lassù… Aspetta, ma sei tu!

Diamo il benvenuto a questa simpatica vecchietta che, come ogni anno, ha portato doni e dolciumi. Auguri!

Bussa forte ad ogni porta una simpatica signora, chissà chi è con la scopa e i vestiti tutti rotti… ben tornata cara Befana.

Una simpatica vecchietta con lo scialle colorato attraversa tutto il mondo per portarci dolci e doni, in sella alla sua scopa! W la Befana.

Auguri a tutte le befane che tutti gli anni portano dolci e carbone, amori e delusioni, neve e sole, e fanno tanta strada per bussare ad ogni porta per spazzare tutti i dolori che abbiamo dentro al cuore.

Anche quest’anno mi porto via tutte queste feste del ca… lendario. Buona Befana!

Ti prego mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro!

Auguri, ma mi raccomando: non lasciare la scopa in divieto di sosta!

Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Buona festa della Befana!

Scopa scopetta la sfiga non ti becca, rospo rospino quest’anno sarà divino. Se la fortuna vuoi trovare ad altre befane lo devi mandare!

Volevo solo ringraziarti per il bel regalo che mi hai fatto trovare nella calza. Auguri!

Le sue grazie le hanno permesso di vincere tra milioni e milioni di altre modelle. Ormai è deciso: la eleggiamo ufficialmente nuova Miss Befana dell’anno. Nei prossimi giorni può passare a ritirare la Sua meritatissima scopa!

Befanina, befanina, fa che io trovi domattina, né regali né balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore: “è sol per te tutto il mio amore”!

Insieme a te è sempre una festa… della Befana!

Befane come te non ne fanno più… Tanti Auguri!

A.B.I. Associazione Befane Italiane. Gentile socia, la preghiamo di rinnovare la sua tessera annuale entro il 6 Gennaio.

Le storie sulla Befana sono senza tempo, ed è bello sapere che c’è una vecchietta che fa sognare i bambini… Buona Epifania!

Tanti calorosi auguri per una Buona Epifania, sperando che la Befana porti solo dolcetti, amore e felicità.

C’è chi la chiama strega, c’è chi la chiama pazza… lei è semplicemente una vecchietta con un cuore d’oro che premia i bambini più bravi. Viva la Befana!

A tutte le mie amiche Befane… Tanti Auguri!

I Re Magi arrivino dinanzi al tuo cuore portando con loro: un minerale che sia speranza, un profumo di gioia e uno scrigno di serenità. Felice Epifania!

Il problema non è Natale, non è Capodanno e non è neanche la Befana. Il problema è rientrare nei jeans il 7 gennaio!

Festa della Befana 2023: le migliori immagini per Whatsapp

Ovviamente, nella nostra era digital, le frasi non bastano, e allora perché non allegare anche una simpatica immagine con la quale accompagnare i vostri testi? Sono gratis! Eccole per voi: