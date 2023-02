Festa della donna 2023, lavoretti da fare con i bambini per l’8 marzo

Per la Festa della Donna grande allegria nelle scuole per organizzare dei lavoretti coi bambini per la propria mamma: i bimbi si sono dedicati alla creazione di alcuni lavoretti fatti di mimosa e di cartoncino colorato a forma di ‘8’. Ognuno di loro ha attivamente contribuito alla realizzazione dei pensieri da regalare alle proprie mamme, insegnanti, nonne o amichette di banco.

I lavoretti per la Festa della Donna 2023

Il laboratorio manuale organizzato per l’8 marzo si inserisce all’interno di un progetto laboratoriale che si articola in diverse iniziative mirate ad allenare le abilità manuali e cognitive dei bambini. «Questa attività è stata molto stimolante per gli studenti, perché si è creato un vero e proprio lavoro di squadra» – dichiara Maria Yelenova, animatrice delle due strutture – «Ognuno aveva un ruolo preciso: ritagliare, assemblare, pinzare, incollare. Tutti uniti, dunque, per realizzare dei bei lavori da donare alle persone a loro più care».

Le due strutture possono ospitare in totale oltre 100 ragazzini con diversi gradi di autosufficienza. Sono gestite da Adolescenza Serena, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di laboratori per giovani, con circa 80 strutture e più di 5mila spazi in Italia e all’estero. In città la festa della donna viene celebrata quest’anno con tre giorni di iniziative organizzate da varie associazioni.

Sabato 4 marzo alle 15 nella sala consiliare del Municipio sarà inaugurata la mostra fotografica “La ragazza che ero”, realizzata da Giuliana Airoldi, in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza di Varallo. Nell’occasione l’associazione “Donne e bambini in difficoltà” donerà alla Biblioteca Degregoriana alcuni libri in lingua araba. Alle 16 in piazza Caretto verranno presentate alcune fotografie di donne crescentinesi, su una panchina realizzata per l’occasione, corredata da un omaggio floreale realizzato dagli alunni dell’asilo infantile, del micronido e degli istituti “Serra” e “Calamandrei”. Domenica 5 il locale Comitato della Croce Rossa organizza “Camminare con la Cri è bello e fa bene”, camminata alla scoperta del percorso tra Castell’Apertole e la Colombara: ritrovo in piazza Garibaldi alle 14. Proprio alla Tenuta Colombara alle 15 sarà possibile partecipare alla visita guidata (costo: 5 euro) del luogo, a cura di Mario Donato, livornese esperto della storia del territorio.