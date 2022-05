Festa della Mamma 2022: frasi e immagini per auguri speciali

Festa della mamma 2022, ecco il giorno dedicato al riconoscimento della “mamma” il cui ruolo a volte si tende a dare troppo per scontato. Questa giornata non ha una cadenza specifica e non esiste un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato. In quasi due terzi di questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo.

Festa della Mamma 2022, data: ecco quando è quest’anno

In Italia la festa della mamma cade la seconda domenica di maggio. Nel 2022 tale ricorrenza è fissata dunque per oggi, domenica 8 maggio 2022. In questa occasione, come è risaputo, i bambini offrono regali alle loro madri, come disegni o altri lavoretti, che molto spesso hanno realizzato a scuola. Spesso, in molti paesi, è comune anche l’usanza di recitare poesie dedicate alla mamma, anch’esse studiate a scuola.

La storia della festa

Per quanto riguarda le origini di questa festività esiste una discrepanza dalle celebrazioni che si possono collegare all’omaggio della figura della “mamma” e quello che intendiamo oggi. Ad esempio, in Italia fu celebrata il 24 dicembre 1933 la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo, nel quadro della politica della famiglia del governo fascista. Nell’occasione vennero premiate le madri più prolifiche d’Italia. La data era stata scelta in connessione con il Natale. Questa celebrazione, però, non può essere vista come l’inizio della festa della mamma in Italia, perché fu una celebrazione una tantum e perché gli intendimenti erano in parte diversi.

Per come la intendiamo invece oggi la festa della mamma è più recente. E’ nata invece a metà degli anni cinquanta in due diverse occasioni, una legata a motivi di promozione commerciale e l’altra invece a motivi religiosi. Fu anche oggetto di discussioni e dibattiti in Parlamento. La festa comunque prese ugualmente campo in tutta Italia, e, secondo alcune fonti la data corrisponde all’8 di maggio. Secondo altri, invece, la festa fu spostata per motivi commerciali nella seconda domenica di maggio e da allora è rimasta fissata così.

Festa della Mamma 2022: frasi e immagini per auguri speciali

Di seguito ecco alcune frasi per augurare tutto il bene alla vostra mamma.

“Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono.” (Honoré de Balzac);

“Madri, siete voi che avete in mano la salvezza del mondo.” (Lev Tolsoj);

“Niente di nuovo man tranne l’affitto per me e non è per caso che vengo in ginocchio da te madre dolcissima carezzami la testa che vado nel vento, vago però!” (Zucchero, Madre dolcissima);

“Una madre non è uno dei più dolci spettacoli della vita?” (William Makepeace Thackeray);

“Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori” (Salvatore Quasimodo);

“Questa va per te che hai lottato per me. C’è chi ha due genitori, ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma. Tu m’hai dato un’arma, e yo mamma” (Coez, E yo Mamma);

“Mi strinsi al fianco della mamma…ed ancora sentii addosso i suoi bei capelli – come l’ala di un angelo – pensavo e fui davvero felice” (Charles Dickens).

Festa della Mamma 2022: frasi famose e citazioni

Questi, ancora, altri esempi per dedicare un pensiero originale alla propria mamma: