Festa della mamma 2023 a Roma e nel Lazio: cosa fare domenica 14 maggio 2023, eventi in programma

Dove possiamo portare le nostri madri per la Festa della Mamma 2023? Come i regali e le frasi, tale location deve dimostrarsi come un posto speciale e indimenticabile. Speciale poi, se capace di poter accogliere tutta la famiglia, in particolar modo nei casi dove sono presenti anche bambini. Insomma, un luogo che possa far divertire le nostre mamme, farle rilassare e soprattutto metterle in condizione di passare una giornata da sogno.

Dove passare la Festa della Mamma 2023?

La prima località che si potrebbe visitare è Priverno, in provincia di Latina. La località turistica è sempre più ricercata in questi anni, tanto che in questo periodo mette in mostra anche la Festa della Madonna delle Grazie. Se in viaggio portiamo una famiglia cattolica e una mamma molto praticante, questa potrebbe benissimo diventare un’ottima gita fuori porta per tutto il nucleo familiare, bimbi compresi. Con l’estate 2023 sempre più vicina, ottima anche la scelta di San Felice Circeo, rimanendo nel territorio pontino. Può essere il posto ideale per fare un fine settimana fuori, magari cogliendo la possibilità di fare l’esperienza del caravan presso i centri attrezzati a pochi passi dal mare. Tra le attrazioni da non perdere, i festeggiamenti per la Santissima Maria della Sorresca.

Altre idee per festeggiare la nostra mamma

Rimanendo in zona mare, non possiamo dimenticarci di un’altra perla del territorio Pontino: Sabaudia. Qui le spiagge, già da metà maggio, saranno pronte a riaccoglierci, facendoci passare giornate indimenticabili in riva al mare. Tra dune e immense passeggiate sulla battigia, Sabaudia si rivela il posto ideale per passare questa festività, anche con l’ambizione di organizzare un pranzo a base di pesce per tutta la famiglia… ovviamente a vista mare. Sempre parlando di buona cucina, si potrebbe puntare pure un altro Comune pontino: Cori. Qui oltre alla Festa della Madonna del Soccorso, si possono assaggiare le delizie enogastronomiche del posto.