Festa della Mamma: frasi divertenti, immagini animate e video da mandare su WhatsApp e Facebook

La Festa della Mamma quest’anno si festeggia domenica 8 maggio 2022. Per fare gli auguri di Buona Festa della Mamma abbiamo raccolto le migliori frasi e pensieri ma anche immagini e video per dedicare un messaggio alle mamme.

Festa della Mamma 2022: frasi originali, pensieri e aforismi

Festa della Mamma 2022: frasi famose e citazioni

– “E la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l’amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare. Le tue parole sono adesso una canzone” (Ermal Meta, Vietato Morire).

– “Se anche solo per un istante pensavo di essere strana, gli occhi di mia madre mi guardavano da sopra gli occhiali, e come due puntine da disegno mi fissavano saldamente al mio posto nel mondo.” (Banana Yoshimoto);

– “Una mamma che scende le scale, chiude gli occhi e ci pensa, a che cosa non lo so, ma di sicuro una mamma ci pensa.” (Luca Carboni, La Mamma);

Festa della Mamma 2022: frasi, aforismi e canzoni famose

– “Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono.” (Honoré de Balzac);

– “Madri, siete voi che avete in mano la salvezza del mondo.” (Lev Tolsoj);

– “Niente di nuovo man tranne l’affitto per me e non è per caso che vengo in ginocchio da te madre dolcissima carezzami la testa che vado nel vento, vago però!” (Zucchero, Madre dolcissima);

– “Una madre non è uno dei più dolci spettacoli della vita?” (William Makepeace Thackeray);

– “Quel sorriso mi ha salvato da pianti e da dolori” (Salvatore Quasimodo);

– “Questa va per te che hai lottato per me. C’è chi ha due genitori, ma tu vali per tre. Per tutte le volte che ho perso la calma. Tu m’hai dato un’arma, e yo mamma” (Coez, E yo Mamma);

– “Mi strinsi al fianco della mamma…ed ancora sentii addosso i suoi bei capelli – come l’ala di un angelo – pensavo e fui davvero felice” (Charles Dickens).