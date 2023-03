Festa delle donne, perché si regalano le mimose? Storia dell’8 marzo. Ogni anno la mimosa per tutti è il preludio alla primavera, con la sua fioritura a fine febbraio e i suoi colori accesi, la mimosa ci permette di salutare il grigio e la nebbia tipici dell’inverno e di accogliere la primavera con le sue temperature miti. Ma cosa simboleggia il fiore della mimosa? Che significato ha la mimosa? Perché si regala per la Festa della Donna? Queste sono solo alcune delle domande che ci vengono poste quando si avvicina questa ricorrenza.

Perché si regala la mimosa per la festa delle Donne?

Prima di tutto però, sfatiamo un mito: la mimosa non è un fiore! Si tratta di un’acacia originaria dell’Australia, un arbusto che in Italia ha trovato le condizioni ideali per crescere e svilupparsi spontaneamente e che ci delizia con la sua fioritura giallo paglierino ogni anno. I suoi rametti sono ciò che effettivamente viene utilizzato per realizzare i mazzi di mimosa per la Festa della Donna e altri bouquet di fiori misti tipici di questa stagione.

I rametti di questa pianta sono il simbolo della Giornata Internazionale della Donna, ma perché si regala la mimosa piuttosto che altre varietà di fiori? Oltre ad una scelta voluta da parte dell’Unione Donne d’Italia per celebrare questa ricorrenza, ci sono diversi dettagli della mimosa che la rendono perfetta per l’occasione. Prima di tutto, nel linguaggio dei fiori il significato della mimosa è legato alla forza e femminilità ma è anche utilizzata per esprimere libertà, autonomia e sensibilità… tutte caratteristiche e qualità che si sposano perfettamente con la causa e con il genere femminile.

In secondo luogo, è un fiore che in Italia cresce spontaneamente per cui è facile ed economico da reperire, garantendo a tutti la possibilità di celebrare la donna con un mazzo di mimose per la Festa delle Donne. Infine, ciò che ha ulteriormente agevola l’associazione del ramo di mimosa a questa ricorrenza è la sua fioritura che avviene proprio qualche settimana prima della Festa della Donna.