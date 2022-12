Festività e ponti (anche scolastici) nel 2023: le date e il calendario completo

Tra poche settimane ci toccherà dare il benvenuto al 2023, con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia un anno migliore. Ogni volta, quando si avvicina la fine di dicembre, siamo tutti abituati a fare un resoconto di quello che è stato: tra momenti personali intensi, periodi storici indimenticabili, tra guerra, pandemia ancora non sconfitta, caduta del Governo e l’insediamento del nuovo esecutivo (tanto per citare alcuni degli eventi che hanno segnato l’anno che sta per finire). E, a fine dicembre, iniziamo a guardare al nuovo anno con fiducia e speranza. Un nuovo anno che sarà particolare perché saranno davvero tanti i ponti di cui approfittare, magari per fare weekend lunghi e belle settimane di vacanza. All’estero o in Italia.

Quali sono i ponti nel 2023?

Molti giorni di festa del 2023, a partire dall’Epifania, cadono a ridosso dei weekend. E, quindi, i più fortunati, quelli che potranno prendersi una pausa dal lavoro, potranno approfittarne per fare weekend lunghi. E scoprire le bellezze dell’Italia (e non solo). Ma ecco il calendario completo, con feste e ponti: la cosa bella e, forse strana, è con soli 5 giorni di ferie è possibile farne ben 38 di vacanza.

Epifania – venerdì 6 gennaio 2023

Festa della Liberazione D’Italia – martedì 25 aprile 2023 (molti potranno fare ponte da sabato a martedì)

Festa dei Lavoratori – lunedì 1 maggio 2023

Festa della Repubblica – venerdì 2 giugno 2023

Ferragosto – martedì 15 agosto 2023

Immacolata Concezione – venerdì 8 dicembre 2023

Ponti (anche scolastici) nel 2023

A queste feste, che cadendo a ridosso del weekend danno modo di ‘allungare’ il weekend, vanno aggiunte anche altre date, lì dove la scuola si fermerà:

Carnevale – martedì 21 febbraio 2023

Pasqua e Pasquetta – domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023

Tutti i santi – mercoledì 1 novembre 2022

Natale – lunedì 25 dicembre 2023

Santo Stefano – martedì 26 dicembre 2023

Capodanno – lunedì 1 gennaio 2024.

Insomma, un 2023 niente male. Almeno dal punto di vista di ponti e festività. Con la speranza che sia davvero un anno migliore.