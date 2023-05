La fideiussione per oneri di urbanizzazione ha il fine di garantire l’adempimento degli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate dai costruttori per le opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

Gli oneri di urbanizzazione primaria sono rappresentati dall'insieme di servizi che servono a rendere edificabile una struttura che sarà successivamente di pubblica utilità, come per esempio gli spazi di sosta o parcheggio, le strade a servizio degli insediamenti, i cavidotti per telecomunicazioni, la fognatura, l'illuminazione pubblica, gli spazi di verde attrezzato, la rete per la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono e tutto ciò che serve al funzionamento di in una determinata zona.

Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono finalizzati alla realizzazione di strutture come scuole, mercati, edifici religiosi, delegazioni comunali, impianti sportivi, centri sociali, centri culturali e tutti gli edifici che servono al normale funzionamento della vita sociale e comunitaria e che costituiscono le esigenze territoriali di un’area.

Gli oneri di urbanizzazione sono i corrispettivi dovuti per gli interventi di nuova costruzione, ma anche per l’ampliamento di edifici esistenti e le ristrutturazioni edilizie. Il comune decide le modalità di presentazione del progetto e le modalità di valutazione della conformità tecnico-economica. Una volta collaudate, le opere e le costruzioni in questione diventeranno di proprietà del comune.

La fideiussione garantisce l’impegno da parte del costruttore al pagamento degli oneri concessori, cioè alla realizzazione delle opere richieste dal comune. La fideiussione per oneri di urbanizzazione è utilizzata nel momento in cui il comune richiede una garanzia a tutela dell’adempimento del pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del soggetto concessionario. Nel caso in cui una società operante nel settore delle costruzioni desideri provvedere alla costruzione di un immobile, la legge prevede che la stessa si accolli gli oneri relativi all’urbanizzazione. Il comune il cui territorio verrà assoggettato ad urbanizzazione, chiederà alla società titolare della concessione una fideiussione per oneri di urbanizzazione come garanzia per l’adempimento del pagamento dilazionato degli oneri stessi.

La società di costruzioni deve dichiarare al comune la spesa complessiva degli oneri di urbanizzazione da costruire e l’ente comunale chiede una fideiussione che il costruttore dovrà fornirgli a garanzia della buona riuscita delle opere di urbanizzazione. Il comune può richiedere la garanzia sull’importo totale degli oneri di urbanizzazione o solo su quella parte dell’importo che il costruttore si trova impossibilitato a coprire nell’immediato, per mancanza di liquidità.

Se il costruttore venisse meno agli obblighi fissati nella fideiussione, la compagnia garante corrisponderà al comune la somma richiesta al posto della società di costruzioni. Lo scopo della fideiussione per oneri di urbanizzazione è, pertanto, quello di ottenere da parte del comune la garanzia di adempimento degli impegni assunti dal concessionario nei suoi confronti.

Normativa

La fideiussione per oneri di urbanizzazione si basa sulla legge numero 10 del 28 gennaio 1977, detta Legge Bucalossi, modificata e aggiornata dal decreto legislativo numero 163 del 12 aprile 2006 e dal successivo decreto legislativo numero 152 dell’11 settembre 2008, e prevede la partecipazione da parte del costruttore privato agli oneri relativi alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

Che cos’è la cauzione definitiva

La cauzione definitiva è una garanzia obbligatoria che viene presentata il giorno seguente dell’aggiudicazione di una gara d’appalto e copre la mancata esecuzione o l’adempimento inesatto delle prestazioni, degli obblighi e degli oneri indicati nel contratto d’appalto e sottoscritti dalla firma del contratto medesimo.

Se si partecipa a una gara d’appalto e si risulta vincitori, la legge prevede che venga sottoscritta una cauzione definitiva, che consiste nella fidejussione assicurativa che ogni esecutore di un contratto d’appalto è tenuto a fornire a garanzia dell’esecuzione e dell’adempimento degli obblighi previsti dal contratto d’appalto. La cauzione funge quindi da garanzia e copre eventuali mancanze, inadempienze o inottemperanza da parte dell’esecutore del contratto d’appalto.

L’efficacia della cauzione definitiva decorre dalla data di firma del contratto d’appalto e si estingue il giorno dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio. In ogni caso, l’efficacia della cauzione definitiva non si estende oltre un periodo di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.