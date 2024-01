Filtro della lavastoviglie sporco: il segreto per pulirlo al meglio

Gli elettrodomestici sono un grande aiuto nelle faccende domestiche e nella gestione di casa. Ognuno con una funzione specifica vengono utilizzati per la conservazione degli alimenti, ma anche per la cottura, il lavaggio.

Ormai tutte le famiglie possono contare sul supporto di frigo, freezer, lavatrice, asciugatrice, piano cottura e, non di meno lavastoviglie. Quest’ultima ha una funzione estremamente preziosa, soprattutto quando si hanno ospiti a cena, evita sfacchinate garantendo una pulizia a fondo di piatti, utensili da cucina grazie a un sistema di lavaggio con acqua calda, detergente e di asciugatura con aria calda.

La lavastoviglie necessita di manutenzione per il buon funzionamento

La lavastoviglie, però, un po’ come tutti gli elettrodomestici ha necessità di manutenzione basilare che viene affidata al proprietario, di contro potrebbe avere problemi di funzionamento. L’elettrodomestico, infatti, senza le giuste accortezze, potrebbe non essere efficiente come una volta. Non significa certo che ha terminato il suo ciclo di ‘vita’, ma solo che ha bisogno di maggiore cura. Ma quale?

Cattivo odore e stoviglie e piatti sporchi?

Può capitare di sentire cattivo odore o di tirare fuori, al termine del lavaggio, stoviglie non proprio pulite e brillanti come succedeva all’inizio, questo non significa necessariamente che la lavastoviglie sia da cambiare. Si potrebbe, infatti, trattare solo del filtro intasato o semplicemente sporco. Tenere pulito il filtro è fondamentale per preservare e per un corretto funzionamento dell’elettrodomestico. Il problema è che non tutti sanno qual è il modo migliore di pulire il filtro. Allora non resta che scoprirlo insieme…

Cosa fare per mantenere la lavastoviglie efficiente e ‘longeva’

Intanto il filtro si trova sul fondo della lavastoviglie e ha una forma cilindrica. Periodicamente (almeno una volta al mese ndr) è opportuno controllarlo per verificare che non vi siano residui di alimenti. Prima di tutto occorre sganciarlo, solitamente ruotando il tappo e dopo aver rimosso il cestello inferiore. Una volta rimosso va messo all’interno di una bacinella con acqua e sapone per i piatti, al quale si può aggiungere bicarbonato di sodio che ha una funzione sgrassante. Ma qualora lo sporco sia davvero ostinato, non disperate, prendete del sapone di Marsiglia e aceto bianco aggiungetelo ad acqua calda e lasciate il filtro ammollo per alcune ore. A seguire basterà sciacquare e asciugare bene il filtro prima di reinserirlo nella lavastoviglie. L’asciugatura non è da sottovalutare, perché se lasciato umido o addirittura bagnato, favorisce la formazione di muffe e cattivi odori.