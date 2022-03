Fine settimana a Roma, cosa fare sabato 19 e domenica 20 marzo 2022: eventi, mostre e concerti in programma

Fine settima a Roma: cosa fare questo weekend? Siamo finalmente arrivati alla primavera: la bella stagione entrerà il 20 marzo, proprio una domenica. Scopriamo, allora, cosa fare questo sabato e questa domenica: tanti gli eventi in programma a Roma che si sposano con i gusti e le età più variegate. Ci sarà anche la Festa del papà: ecco qui un bell’elenco!

Fine settimana a Roma: cultura

Tanti gli eventi culturali in programma per questo weekend. Si parla di mostre, ma anche spettacoli. Vediamoli tutti.

Mostre

“Klimt. La Secessione e l’Italia”: continua l’appuntamento a Palazzo Braschi, Roma, con la mostra dedicata al famoso artista. La mostra parlerà del percorso artistico di Gustav Klimt e si concentrerà sul suo ruolo di cofondatore della Secessione viennese. Per la prima volta, inoltre, viene approfondito il rapporto che ha con il nostro Paese (verranno trattati i viaggi e le esposizioni). Saranno presenti anche opere di altri artisti relativi alla Secessione viennese e all’influenza di Klimt in Italia.

“CRAZY – La follia nell’arte contemporanea” è ospitata al Chiostro del Bramante. Si tratta di un’esposizione curata da Danilo Eccher: sono 21 gli artisti di fama internazionale ospitati, oltre che 11 installazioni site-specific inedite. L’argomento? La follia che, come l’arte, non può essere vincolata in rigidi schemi e costrizioni.

“Giacomo Boni. L’alba della modernità“: ci spostiamo ora nel Parco archeologico del Colosseo dove viene ospitata la mostra dedicata a Giacomo Boni (Venezia, 1859 – Roma, 1925), architetto e archeologo famosissimo, autodidatta che inventò grandi innovazioni di scavo, come il metodo dello stratigrafico, ma anche di restauro, documentazione e valorizzazione. E’ lui ce ha dato l’attuale aspetto al Foro Romano e al Palatino.

Kia Tour Sportage. Ospitato nei centri commerciali Porte di Roma, Euroma 2 e GranRoma la tappa è prevista per domenica 20 marzo. Il tour è dedicato alla gamma elettrificata e a Sportage, in collaborazione con i concessionari di zona (Leonori, GierreAuto e Kmotors Roma).

Spettacoli teatrali

“Don Chisciotte” all’Ambra Jovinelli. Fino al 27 marzo sarà possibile assistere allo spettacolo dedicato al famosissimo personaggio di Cervantes. Nei panni del cavaliere troveremo Alessio Boni, mentre Sancho Panza sarà davvero insolito: Serra Yilmaz, attrice turca e musa di Ferzan Ozpetek.

“Rugantino” al Teatro Sistina. Supervisione di Massimo Romeo Piparo, tornano Garinei&Giovannini nei panni della maschera più amata di sempre. Tanti i nomi importanti: Serena Autieri, Edy Angelillo, Michele La Ginestra, ma anche Massimo Wertmuller come “Mastro Titta”.

Eventi all’aperto

Finalmente a Roma arriva “La casa delle Farfalle“, un giardino davvero stupendo dove poter osservare questi meravigliosi insetti. L’appuntamento è il 19 marzo a via Labico 140. Le farfalle saranno viste nel loro habit naturale alle prese con l’alimentazione, il riposo o un delicato volare. Presenti anche visite guidate, giochi e laboratori didattici, nonché street food, aree picnic, live music, mercatino e truccabimbi. Parcheggio per visitatori.

Torna il Mercatino Giapponese nella nuova stagione di “Japan Days”: l’appuntamento è all’Ippodromo Capanelle che ospiterà un percorso totalmente orientale. L’appuntamento è il 19 e 20 marzo e ci saranno workshop, laboratori, dimostrazioni di arti marziali nonché uno spazio per bimbi.

Eventi culinari

Sarà presentato un garden davvero moderno e diverso dal solito: dove? nella nuova sede Solara Garden, es Drive In a Casalpalocco Roma (via Pindaro 21). A farlo il marchio famosissimo di florovivaismo romano e che possiede ora il più importante centro di BBQ dell’Italia centrale. L’appuntamento è sabato 19 marzo per il “Weber store Roma“. Presente anche la “Grill Academy”. Dalle 11 alle 15 si svolgerà anche un corso con l’influencer culinario Max Mariola.

Finalmente arriva una delle feste più apprezzate di sempre: la Festa delle Birre Artigianali! A ospitare l’evento sarà Eataly e la data di inizio è proprio oggi, venerdì 18 marzo 2022, fino a domenica 20 marzo. Oltre 50 le birre artigianali presenti, ma anche una selezione di sidro e birre senza glutine. Al terzo piano troveremo Balabiott, Alta Quota, Beerfellas, Birreria Eatly, Birra dell’Eremo, Claterina e Brewifist, ma anche tanti altri birrifici. L’ideatore e fondatore di Cronache di Birra, Andrea Turco, presenterà inoltre 13 birre inedite.

Fine settimana a Roma: altri appuntamenti

Riapre Cinecittà World: accadrà domani, sabato 19 marzo. ben 40 le attrazioni, 7 aree a tema sui generi cinematografici più diffusi, 6 spettacoli live ogni giorno e oltre 100 gli eventi in programma. Aprirà il museo del cinema a cielo aperto, una passeggiata nel Giardino degli Dei tra sculture e parti di set fatti dalla famiglia De Angelis.

Non manca l’evento dedicato proprio ai piccini: al Museo Explora, domenica 20 marzo ci sarà un incontro con i personaggi di pinocchio and Friends. Dedicato ai bimbi dai 3 ai 10 anni potranno vivere una vera avventura con Pinocchio, il Grillo Parlante e la piratessa Freeda. Ci sarà il laboratorio “1, 2, 3… Salto!”, dedicato alla creatività.