Flavio Briatore è ricchissimo: come ha fatto a diventarlo? Tutta la verità

Ci sono personaggi noti in merito ai quali si accende un particolare interesse da parte della gente comune. Nei confronti di alcuni nasce soprattutto la curiosità di sapere come sia stato possibile che abbiano raggiunto certi risultati… economici. Flavio Briatore è uno di quelli visto che è uno tra gli imprenditori più ricchi d’Italia con un patrimonio che nel 2021 era stato stimato poco meno di 200 milioni di dollari. Ma la domanda è: come ha fatto Briatore a raggiungere questi numeri?

Briatore un ragazzo che desiderava solo allontanarsi dal suo paese d’origine

Nato a Verzuolo, in provincia di Cuneo, nel 1950, Briatore non aveva grandi ambizioni da ragazzo se non quella di allontanarsi dal suo paese d’origine al quale non si sentiva di appartenere. Non è stato un grande studente, al punto da essere stato bocciato dal suo stesso papà, maestro elementare, in quinta elementare. E il suo percorso scolastico non sembra sia migliorato neanche in seguito, infatti alle superiori, nello specifico all’Istituto per Geometri, sembra sia stato bocciato ben due volte.

Tante le attività nelle quali s’è cimentato

A seguire è stato maestro di sci, ma gestì anche ristoranti fino a comprarne uno suo. Poi diventò assicuratore, ma il successo sembra sia dovuto all’incontro con Luciano Benetton grazie al quale entrò nel mondo della Formula 1. La ricchezza del noto imprenditore piemontese è, però, legata anche ad altro. Il suo nome è, infatti, legato alla movida, essendo proprietario di alcuni tra i locali italiani più frequentati soprattutto dai vip. Tra questi ultimi: il Billionaire, il Twiga, i Crazy Pizza, il Cova e il Cripriani.

Capacità e determinazione: le chiavi del successo?

Dopo la Formula 1 e i locali vip, Briatore ha dato vita a un nuovo progetto di successo con il Billionaire travel offrendo consulenze per viaggi di lusso. Sembrerebbe che qualsiasi cosa tocchi si trasformi in fonte di guadagno. Capacità e determinazione sono sicuramente alcuni aspetti dell’imprenditore che lo hanno condotto al successo che è possibile misurare non solo con le disponibilità economiche, ma anche con le numerose proprietà che vanta a Londra, alle isole Cayman, in Kenia e in altre parti del mondo.

Si tratta di un personaggio estremamente controverso, amato da molti, ma non certo da tutti proprio per il suo carattere, quello stesso al quale però deve la realizzazione di così grandi obiettivi. D’altro canto è stato capace di far fruttare quasi qualsiasi iniziativa imprenditoriale della quale s’è fatto promotore.