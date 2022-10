Food & beverage: sempre più ambiti i regali gastronomici gourmet

Di provenienza territoriale, quasi sempre artigianali, con ingredienti di qualità, ma soprattutto buoni da mangiare: sono i regali gastronomici, piccole prelibatezze dolci e salate, oggi ambitissimi da chi vuole vivere o regalare un’esperienza di degustazione indimenticabile.

La tendenza è infatti quella di dire basta ai regali inutili per fare spazio ai prodotti tipici, che permettono di portare in tavola le più importanti eccellenze del food & beverage.

Alla luce di un trend oggi sempre più consolidato, qualunque sia la ricorrenza, può allora essere utile scoprire quali sono i prodotti più richiesti per fare regali gastronomici gourmet con cui sorprendere gli altri attraverso un pensiero tutto da degustare.

Aceto balsamico e condimenti tra i regali top del food & beverage

Se c’è un’idea regalo gourmet che riesce a essere originale, pur strizzando l’occhio alla tradizione, è di certo quella che prevede il dono di aceti e condimenti di alta qualità.

Per sorprendere i destinatari, è infatti possibile puntare su confezioni regalo gourmet contenenti prodotti con Denominazione di Origine Protetta (DOP) che spesso permettono di stupire i destinatari con etichette di aceto balsamico pluripremiate o valorizzate da un invecchiamento in antiche botticelle.

Una delle proposte più interessanti, in questo frangente, è quella che arriva dal portale di OlivYou, che mette a disposizione una selezione pregiata di aceto balsamico proveniente dai più importanti produttori italiani.

È possibile trovare aceto balsamico in confezioni regalo sul sito www.olivyou.com, come cofanetti con creme e glasse di alta qualità, set degustazione aceti balsamici con consistenze, aromi e tempi di invecchiamento differenti, e prodotti extravecchi provenienti dalle migliori etichette del comparto enoico.

Cesti regalo da dispensa: il regalo gastronomico per gli amanti del gourmet

Una delle idee regalo gastronomiche più gradite dagli amanti della buona cucina è quella dei set con conserve e prodotti da dispensa: si tratta infatti di doni gourmet che aiutano a prendere per la gola davvero tutti, dagli appassionati di enogastronomia agli amanti dei fornelli, passando per chi semplicemente desidera assaggiare nuovi sapori.

I set di questo tipo, del resto, contengono sempre articoli gastronomici di alta qualità, come sughi pronti della tradizione, oli extravergine di oliva dei migliori frantoi e vasetti di conserve, sottoli e sottaceti di prodotti tipici regionali.

Il tutto è accuratamente confezionato in eleganti scatole di cartone o cofanetti in legno, che aiutano a esaltare la qualità della confezione e a conferire al contenuto un valore maggiore.

Naturalmente, è possibile sia scegliere personalmente gli articoli da inserire nel cestino sia acquistare set gastronomici preconfezionati, ovvero quei set elaborati dai palati di esperti gourmet contenenti una selezione di prodotti tra le eccellenze della cucina italiana.

Tisane e caffè per regalare una degustazione ricca di piacere

La selezione di regali food & beverage comprende anche caffè e tisane di alta qualità.

Difatti, se un infuso può essere un vero e proprio toccasana per chi ama degustare tè e tisane prodotti artigianalmente, un buon caffè dalle miscele pregiate, in confezioni assortite o aromatizzate, può essere l’idea vincente per regalare un momento di piacere da mattina a sera.

Il tocco in più, anche in questo caso, è la presenza di cofanetti degustazione ad hoc, realizzati in legno, cartone o latta e finemente decorati.

Prodotti dolciari: il regalo gourmet che mette d’accordo tutti

Anche i dolci sono parte integrante dei regali gastronomici: in confezione singola o in set, questi piccoli peccati di gola sono destinati a conquistare tutta la famiglia, proponendosi come delle vere e proprie leccornie da gustare da soli o nei momenti di convivialità.

Fanno parte di questo genere di regali, i prodotti dolci da forno, come i biscotti della tradizione dolciaria italiana, ma anche i dolci tipici di Natale, perfetti da portare in tavola nei momenti conviviali del periodo più magico dell’anno.

Per tutte le altre occasioni, spazio invece a eleganti degustazioni di miele genuino o pregiati set di marmellate, composte e confetture, oltre a confezioni con vasetti di creme dolci di qualità artigianale, provenienti dalla migliore tradizione cioccolatiera italiana. Naturalmente, si tratta sempre di prodotti realizzati a partire da ingredienti esclusivi, ottimi per farcire, da spalmare o da mangiare al cucchiaio, come il più classico dei dessert.