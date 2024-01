Forno pulito e luccicante senza muovere un dito, metodo rivoluzionario

Tra gli elettrodomestici più difficili da pulire, c’è sicuramente il forno. I metodi per sgrassare il forno sono tanti, ma quando vi trovate alle prese con un forno pieno di incrostazioni a causa di unto e residui di cottura che si sono depositati sul piano del forno, allora ci vuole una procedura d’urto.

Non sempre, infatti, i detergenti acquistati in negozio o anche quelli fai da te a base di prodotti naturali, come aceto, bicarbonato e limone sono sufficienti a eliminare anni di sporcizia. Se volete vedere il vostro elettrodomestico tornare a splendere come una volta, è il caso di adottare un metodo che non è tra i più ecologici, ma che dà un risultato garantito.

Tutto ciò che occorre per pulire il forno

Occorrono pochi strumenti per procedere alla pulizia: una insalatiera di vetro possibilmente, acqua bollente, uno straccio e ammoniaca. Una volta che vi siete assicurati di avere tutti questi prodotti siete pronti a iniziare e vi sorprenderà scoprire come non vi occorrerà un grande dispendio di energia per eliminare i sedimenti che, per pigrizia o mancanza di tempo, avete fatto accumulare nel vostro forno.

Come si procede

La prima cosa da fare è riempire l’insalatiera con acqua bollette e posizionarla sulla griglia interna al vostro elettrodomestico, aggiungendo poi un cucchiaio di ammoniaca. Ora chiudete e lasciare agire per almeno una notte. L’indomani tutte le incrostazioni si saranno ammorbidite e sarà facile rimuoverle con una spugna. In un secondo momento è consigliato risciacquare con abbondante acqua, servendosi magari anche di uno spray all’aceto per restituire lucentezza.

Come scrostare le griglie del forno

Ma, a questo punto restano da pulire le griglie, non meno unte. Non resta che da riempire una bacinella abbastanza capiente da contenerle e sciogliervi all’interno, con abbondante acqua calda, tre o quattro pastiglie per la lavastoviglie. Ora lasciate in ammollo le griglie per almeno una notte. Il giorno dopo le troverete quasi completamente disincrostate e quei piccoli residui rimasti saranno facilmente rimossi con una spugna.

Il risultato sarà stupefacente

Una volta finito anche questo passaggio il vostro forno tornerà ad avere l’aspetto che aveva quando lo avete acquistato. E se non volete tornare a utilizzare un metodo tanto forte per sgrassarlo, allora la pulizia periodica sarà il segreto. In questo caso basterà una miscela composta da aceto, bicarbonato e un po’ d’acqua da applicare nel forno appena tiepido. Dopo aver lasciato il composto agire per qualche ora sarà la volta di procedere alla pulizia.