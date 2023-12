Francesco Totti e Ilary Blasi, la loro pizzeria preferita quando stavano insieme: dove si trova 

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha tenuto banco quasi per tutti il 2023. Tra borse e scarpe scomparse, Rolex sottratti, udienze, affidamento dei figli e assegno di mantenimento i follower della coppia hanno seguito con grande interesse le vicende dei due volti noti del calcio e della televisione.

La ‘rottura’ tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha colto di sorpresa molti

Era considerata una coppia inossidabile, nessuno avrebbe mai immaginato che dopo vent’anni di amore i due si sarebbero separati. Ma dal momento dell’annuncio della ‘rottura’ tra i due, è stato un susseguirsi di notizie che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico.

Il susseguirsi di notizie sui due volti noti

Ma tra le varie vicende che li vedono protagonisti e che sembrano aver scandagliato in tutti gli aspetti la vita di Totti e della Blasi, con Noemi Bocchi, quale nuova compagna dell’ex capitano della Roma e l’imprenditore tedesco Bastian Muller capace di far ritrovare il sorriso alla conduttrice televisiva, spuntano ancora piccole indiscrezioni sulla vita di quella che è stata una delle coppie più amate dagli italiani.

L’ormai ex coppia ama molto la pizza e in particolare un locale…

In pochi sanno che Francesco e Ilary sono due grandi amanti della pizza e spesso hanno festeggiato anche le ricorrenze importanti in pizzeria. Ma una in particolare era quella che i due preferivano. Stiamo parlando de ‘L’Economica’. Un locale situato nel quartiere popolare di San Lorenzo sulla via Tiburtina che ha una lunga storia nel campo della ristorazione.

Una pizzeria che in 40 anni di attività ha conquistato gente comune e vip

Con i suoi quarant’anni al servizio della clientela la pizzeria ha conquistato una bella fetta di pubblico, anche grazie a suoi modici prezzi. Una popolarità che andata crescendo con il tempo, grazie alla cortesia che riservano ai loro avventori. Un ambiente familiare e accogliente che fa accorrere tanta gente comune, ma anche numerosi vip. Non è, infatti, inusuale sedersi a consumare e trovarsi accanto un volto noto della televisione o del calcio.

Ilary ancora ora non rinuncia ad andare in quella pizzeria

Un locale semplice, con tavoli di legno sui marciapiedi che ha ottenuto un grande successo. E Francesco e Ilary in più occasioni hanno dimostrato di apprezzare i piatti preparati dallo chef e il clima ospitale. Anche dopo la separazione, a conferma della grande affezione della coppia al locale, Ilary, qualche tempo fa è stata immortalata nella pizzeria insieme a Bastian Muller, alla figlia più piccola Isabel, ad amici e altri parenti.