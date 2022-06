Frasi 2 giugno 2022: messaggi, immagini animate e video per gli auguri di Buona Festa della Repubblica

Buona festa della Repubblica a tutti gli italiani! Oggi, giovedì 2 giugno, si celebra una ricorrenza importante, uno dei simboli patri italiani. Il cerimoniale della manifestazione organizzata nella Capitale comprende la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria, poi una parata militare lungo la via dei Fori Imperiali. Intanto, noi del Corriere della Città abbiamo stilato un elenco con i messaggi, le frasi e le immagini da inviare il 2 giugno 2022 su WhatsApp e su tutti gli altri social per sentirci vicini in un giorno così importante per il nostro Paese.

Le frasi da inviare per la Festa della Repubblica

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (Articolo 1 della Costituzione Italiana).

Buona Festa della Repubblica all’Italia, a te e a tutti gli italiani!

Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi.” (S. Pertini)

“Quando il 2 giugno 1946 nacque la Repubblica, tutti avemmo la consapevolezza che conservare integri nel tempo gli ideali cui essa si ispirava, avrebbe comportato momenti di duro impegno ed anche grandi sacrifici.” (G. Leone)

La Costituzione, ciò che ci siamo dati nel momento in cui eravamo sobri, a valere per i momenti in cui siamo sbronzi. (G. Zagrebelsky)

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. (Art. 7)

La costituzione è la prima fonte del nostro diritto positivo e il vero polo di orientamento anche nella questione tanto dibattuta della cosiddetta interpretazione evolutiva delle leggi. (Ugo La Malfa)

L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore. (Umberto Terracini)

Le immagini