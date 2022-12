Frasi 8 dicembre: messaggi di auguri, immagini animate e video da mandare su Facebook e WhatsApp

Mancano poche ore e si darà il via, con l‘8 dicembre e l’Immacolata, alle festività natalizie. Che quasi sicuramente saranno diverse da quelle degli ultimi anni quando gli italiani (e non solo) erano in lockdown, tra una restrizione e l’altra. Lontano dagli affetti di sempre. Intanto, in quest’articolo troverete tutte le frasi e i messaggi da auguri, con immagini, da inviare agli amici, ai parenti, ai colleghi di lavoro per augurare un buon 8 dicembre, che cade di giovedì. E che per molti sarà occasione di ponte, di gite fuori porta.

Frasi da inviare l’8 dicembre

Chi nutre nel cuore un amore festoso verso la Madonna ottiene in cambio una gioia serena (Edward Poppe)

Anche noi, come la Vergine immacolata, da sempre, siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato (Papa Francesco)

Prima che sugli alberi di Natale nelle nostre case dovremmo abbellire e accendere le luci nei nostri cuori. Buon 8 dicembre a tutti!

In questo giorno di festa lasciamoci coccolare tra le braccia della Mamma Maria. Buona Festa dell’Immacolata a te e a tutte le persone care!

Per tutti i discepoli di Cristo Maria è il modello di eccellenza della vita cristiana. (Papa Giovanni Paolo II)

Che la vita ti sorrida sempre. Buona festa dell’Immacolata a tutti!

Bisogna arrivare a credere come ha creduto la Madonna per amare come ha amato lei. (Edward Poppe)

Impariamo dalla Verine Maria ad essere più coraggiosi nel seguire la parola di Dio (Papa Francesco)

Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore. (Papa Francesco)

Nel ventre tuo si riaccese l’amore. Per lo cui caldo nell’eterna pace così è germinato questo fiore. (Dante Alighieri)

Oggi la città si riempie di luci e colori; è un trionfo di bagliori, nell’aria c’è già il profumo di festa e la voglia di donare un sorriso, un abbraccio e un augurio di una buona festa dell’Immacolata.

Amo i miracoli, proprio a casa mia (Marina Cvetaeva)

Apriamo i nostri cuori. Buona festa dell’Immacolata

Qualche immagine