Frasi Capodanno 2023, i messaggi e le immagini più belle e divertenti per augurare buon anno nuovo

Frasi Capodanno 2023, tutti i messaggi e le immagini divertenti per augurare buon anno. Ebbene sì, il 2023 tra poche ore ci toccherà salutarlo per dare il benvenuto al nuovo anno, con la speranza che siano davvero 12 mesi diversi e migliori per tutti e che la pandemia diventi solo un brutto ricordo, un incubo del passato. Intanto, noi de Il Corriere della Città abbiamo preparato una serie di frasi e messaggi d’auguri, anche simpatici e divertenti, da inviare ai vostri amici e parenti per augurare buon anno, soprattutto se siete distanti e il telefono è l’unico mezzo a disposizione per sentirsi vicini.

Frasi Capodanno 2023: i messaggi per augurare buon anno nuovo

Ma quali parole scegliere? Come cercare di non essere banali e rendere speciale il nostro messaggio, magari da inviare su WhatsApp? Vediamo allora alcune idee e proposte. Il consiglio è sempre quello di prendere spunto da queste frasi e metterci un pizzico del nostro in modo da rendere le frasi davvero uniche e orginali.

Scusa 2023, non è per diffidenza, ma usciamo da una storia difficile con due anni, possiamo dare una sbirciatina prima di entrare? (Ginevra Cardinaletti)

Domani è la prima pagina bianca di un libro di 365. Inizia a colorarla e a scriverla. Buon 2023!

Buon 2023 a tutti! Con la speranza che sia davvero un anno migliore per tutti, pieno di felicità e gioia!

Che il nuovo anno ti porti tutto quello che desideri, che ogni giorno tu possa alzarti con il sorriso, che tu possa trovare lungo la strada di questo 2023 tutto quello che cerchi. Buon Anno!

Ti auguro di emozionarti, sorridere, gridare di gioia, di stupore, di ricevere mille abbracci e dare mille baci, di essere felice e di goderti appieno ogni momento!

Ti auguro di riuscire a realizzare nel 2023 tutti i tuoi obiettivi. Che poi però ora che ci penso sono gli stessi del 2022, che avevi tentato nel 2021, elencato nel 202o, annunciato nel 2019, dichiarato nel 2018, urlato nel 2017, scritto nel 2016, provato nel 2015 e niente, dai, allora vedrai che il 2023 sarà quello giusto!

L’obiettivo del nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno. Piuttosto, dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e nuovi occhi. (Gilbert Keith Chesterton)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)

Dalla crisi non si esce con l’odio, la rabbia: quelle sono solo le conseguenze. La soluzione, invece, è l’amore, e il far tornare di moda le persone perbene” (Gigi Proietti)

-Tanti auguri per un 2023 pieno di S: salute, soldi, serenità e successo. Non ho scritto ‘sesso’ perché faccio gli auguri, non i miracoli!

-Sono sicuro che il 2023 sarà l’anno del tuo riscatto! Ora cerco qualcuno per farti rapire…poi non dire che non sono un amico!

Frasi Auguri Buon Anno Nuovo: tutti i messaggi da inviare su WhatsApp

Non vedo l’ora che inizi questo nuovo anno da passare con te!

Tantissimi auguri di un anno nuovo più clemente di quello che, per fortuna, ci stiamo lasciando alle spalle… 🎊🎊🎊🎊

Sperando che finendo questo 2022 si porti via tutte le sofferenze, le paure, i dolori di un anno terribile, auguro a tutti voi che il 2023 riservi finalmente prospettive di rinascita e serenità. Ne abbiamo davvero un gran bisogno.

Che il nuovo anno ti porti tutto quello che desideri, che ogni giorno tu possa alzarti con il sorriso, che tu possa trovare lungo la strada di questo 2023 tutto quello che cerchi. Buon Anno!

Ti auguro di emozionarti, sorridere, gridare di gioia, di stupore, di ricevere mille abbracci e dare mille baci, di essere felice e di goderti appieno ogni momento!

Immagini Buon Anno Nuovo foto simpatiche e divertenti da inviare il 31 dicembre

Se invece volete affidarvi a una bella immagine – in fondo, si sa, un’immagine vale più di mille parole – eccone alcune da inoltrare ai vostri contatti. Un modo semplice e diretto per rendere speciale la notte dell’ultimo dell’anno.