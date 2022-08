Frasi di Buon Ferragosto 2022: tanti auguri divertenti e poetici

Ferragosto 2022, tra il sole, il mare, il caldo e i pranzi di famiglia, non possiamo dimenticarci degli auguri da inviare alle persone a noi più care.

In questo giorno di festa, simbolo di spensieratezza, di vacanza e svago estivo abbiamo pensato di suggerirvi qualche frase carina – poetica o divertente – da inviare ai vostri amici e parenti.

Ferragosto 2022: frasi di auguri poetiche

Che sia un ferragosto straordinario,

colmo di piccole grandi cose,

quelle che fanno bene al cuore,

come un sincero sorriso di un amico,

la carezza di una persona cara

e la dolce compagnia di chi ti vuole bene.

(Stephen Littleword)

A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere.

(Stephen Littleword)

La cosa importante non erano i fuochi d’artificio, ma il fatto di essere lì, quella sera in quel posto, a guardare il cielo noi due insieme nello stesso momento, ascoltare sottobraccio il boato dei fuochi, con lo sguardo rivolto nella stessa direzione di tutti coloro che si trovavano lì.

(Banana Yoshimoto)

Frasi di Buon Ferragosto 2022: poesie e aforismi

Conosco un bambino così povero

che non ha mai veduto il mare:

a Ferragosto lo vado a prendere

in treno a Ostia lo voglio portare.

“Ecco, guarda, gli dirò

questo è il mare, pigliane un po’!”

Col suo secchiello, fra tanta gente,

potrà rubarne poco o niente:

ma con gli occhi che sbarrerà

il mare intero si prenderà.

(Gianni Rodari)

Notte di ferragosto

calda la spiaggia e caldo il mare

freddo questo mio cuore, senza te

(Gianni Morandi)

Fuochi d’artificio, stelle cadenti e sogni in riva al mare. Se l’estate è un sentimento, ferragosto ne è il cuore.

Ferragosto 2022: frasi di auguri divertenti

Ti mando i miei più sentiti auguri di Ferragosto di prima mattina: auguri lucidi, prima della grande abbuffata.

Ferragosto 2022: 50 sfumature di griglia.

Ho saputo che quest’anno per Ferragosto resterai a casa in dolce compagnia di una bionda. Saluti…alla tua birra ghiacciata, siate felici.

Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.

Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”.

Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane.

Ferragosto 2022: auguri di buon 15 agosto

Ogni Ferragosto la dieta rischia di naufragare miseramente, ma se un chilo di troppo è messo su in compagnia allora è un chilo di leggerezza. Ti aspetto per una scorpacciata!

Ti auguro un Ferragosto dolce e succoso come una grossa fetta d’anguria!

I dinosauri si sono estinti con una grigliata di ferragosto.

Un anno è composto da quattro stagioni:

-Cosa fai a Pasqua?

-Cosa fai a Ferragosto?

-Cosa fai ad Halloween?

-Cosa fai a Capodanno?

