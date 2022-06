Frasi e immagini da inviare il 2 giugno su WhatsApp per la Festa della Repubblica

Il 2 Giugno, Festa della Repubblica, è una data davvero importante per l’Italia. Si ricorda l’anno in cui l’Italia fece il passaggio da monarchia a repubblica parlamentare. Questo è un modo per ricordare, ogni anno, le nostre origini e soprattutto omaggiare tutti gli sforzi fatti prima di noi. Abbiamo pensato quindi di proporvi alcune delle frasi e immagini più significative da inviare e condividere!

Frasi, citazioni e aforismi per la Festa della Repubblica

Libertà di pensiero,

forza nelle parole,

purezza nel nostro sangue,

orgoglio nelle nostre anime,

zelo nei nostri cuori,

viva l’Italia, viva la Repubblica

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

(Articolo 1 della Costituzione Italiana)

Volgendo lo sguardo al nostro passato ci si accorge di quanto cammino sia stato fatto dalla Repubblica per garantire agli italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia, diritti, qualità della vita. Di quanti ostacoli siano stati superati, quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità, la lungimiranza. Di questo dobbiamo essere fieri, senza che questo possa indurre a trascurare i tanti problemi e le tante difficoltà che emergono.

Questa storia ci induce quindi a guardare al futuro con maggiore ottimismo e forza d’animo: il 2 giugno, oggi come ieri, è una festa per tutti gli italiani.

(Sergio Mattarella)

Questo è il mio tricolore: verde come la speranza di un mondo migliore, bianco come la purezza di intenti, rosso come il sangue versato dagli eroi.

Una delle offese peggiori che possiamo fare alla Costituzione? L’indifferenza alla politica.

La Patria non è un’opinione. O una bandiera e basta. La Patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare come un pelo inopportuno.

(Oriana Fallaci)

Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi.

(Sandro Pertini)

L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore.

(Umberto Terracini)

Le immagini più belle