Frasi Ferragosto 2022: immagini e messaggi di auguri da mandare su WhatsApp e Facebook

Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco al Ferragosto. Che quest’anno cade di lunedì, per una giornata da trascorrere in compagnia degli amici, magari al mare o in montagna. Una grigliata, una gita fuori porta, un weekend lungo e diverso dagli altri. E voi avete già qualche idea? Siete in vacanza? Intanto, in quest’articolo troverete immagini e messaggi di auguri da mandare sui social per augurare un buon Ferragosto 2022.

Frasi Ferragosto 2022: gli auguri per il 15 agosto da mandare su WhatsApp

Nella Roma deserta di un Ferragosto qualunque (Dal film Il sorpasso)

A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere.

D'inverno non vedete l'ora che arrivi l'estate. D'estate avete paura che torni l'inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate. (Tim Roth)

Anche per quest’estate abbiamo puntato sulla simpatia, quindi possiamo goderci i festeggiamenti di Ferragosto senza tanti rimorsi e puntare al fisico da fotomodelle il prossimo anno. Tanti auguri amica mia!

“Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora.” (Dal film “L’estate addosso”)

Un uomo dice un sacco di cose in estate che hanno nessun significato in inverno.(Patricia Briggs)

Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare: a Ferragosto lo vado a prendere in treno a Ostia lo voglio portare. “Ecco, guarda, gli dirò questo è il mare, pigliane un po’!” Col suo secchiello, fra tanta gente, potrà rubarne poco o niente: ma con gli occhi che sbarrerà il mare intero si prenderà. (Gianni Rodari)

Notte di ferragosto calda la spiaggia e caldo il mare freddo questo mio cuore, senza te

Buon Ferragosto 2022, godetevi questo giorno!

Godiamoci Ferragosto e da domani tutti a dieta!

Tra una risata, una fetta di cocomero e una grigliata troverò sempre il tempo di pensare a te, che sei lontano da me. Buon Ferragosto!

Tra una fetta di anguria e un fuoco di artificio spero che tu ti possa godere questa giornata!

Immagini di Buon Ferragosto 2022 da inviare il 15 agosto