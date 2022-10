Frasi Festa dei Nonni 2022, messaggi di auguri e immagini da inviare il 2 ottobre su WhatsApp e Facebook

I nonni ci hanno visto fare i primi passi, ci hanno visto crescere, ci hanno viziati, ci hanno tenuto mano nella mano e chi ancora li ha in vita ha una grande fortuna. Un portento di saggezza, di esperienza, di amore puro e incondizionato che non conosce limiti. E oggi, domenica ottobre, è la festa di tutti i nonni, quelli che ancora ci sono e quelli che da lassù continuano a proteggere gli amati nipoti. Le stelle più belle di sempre.

Festa dei Nonni 2022: le frasi di auguri e le immagini da inviare domenica 2 ottobre

Da quando si festeggia la festa dei Nonni in Italia

Questa festa che si celebra oggi è stata istituita per la prima volta negli Stati Uniti nel 1978, poi è stata introdotta nel 1990 nel Regno Unito e via via in tutti gli altri Paesi, arrivando anche in Italia, dove si festeggiano i nonni dal 2005 con la legge 159 del 31 luglio. La festa dei nonni cade il 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra gli Angeli custodi.

Le frasi più belle da inviare

Di seguito troverete alcune frasi e immagini da inviare ai nonni per augurare a tutti loro una buona festa.

Nonni, siete preziosi e unici. Grazie per tutto quello che fate per noi!

I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati nonni (Sam Levenson)

Una madre diventa davvero una nonna il giorno in cui smette di notare le cose terribili che fanno i propri figli perché è troppo incantata da quelle meravigliose che fanno i nipoti (Lois Wyse)

Mai avere figli, solo nipoti (Gore Vidal)

Gli zii e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti (Fanny Fern)

Nessuno può fare per i bambini piccoli ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini (Alex Haley)

Il bambino non è ancora nato, eppure già si dice che il suo naso è come quello di suo nonno (Proverbio indiano)

Quando i nonni entrano dalla porta, la disciplina vola fuori dalla finestra (Ogden Nash)

Una casa ha bisogno di una nonna all’interno (Louisa May Alcott)

Grazie semplicemente per esserci sempre, nonni del mio cuore.

