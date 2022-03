Frasi Festa del Papà 2022: aforismi divertenti e citazioni famose da mandare su WhatsApp

Frasi Festa del Papà 2022 simpatiche e originali per fare gli auguri il 19 marzo. Come ogni anno, il 19 marzo in Italia si celebra la Festa del Papà, una ricorrenza nata per omaggiare tutti i padri per il loro lavoro quotidiano nei confronti della famiglia e dei figli.

Per fare gli auguri al papà abbiamo realizzato una lista di aforismi divertenti e citazioni famose da mandare su WhatsApp per festeggiare la Festa del Papà. Dopo aver visto le migliori frasi commoventi per la Festa del Papà, ecco una serie di frasi divertenti e originali da mandate via WhatsApp, Facebook Messenger o altri social network come Instagram.

Frasi Festa del Papà 2022

– Caro papà, mi dispiace per tutte le volte che abbiamo litigato o che ti ho fatto arrabbiare, ma sappi che ogni cosa che abbiamo condiviso, anche quelle difficili, sono tutte speciali e indimenticabili per me.

– Nel giorno della Festa del papà voglio farti sapere che ti voglio bene con tutto il mio cuore. Auguri!

– Oggi si festeggiano tutti i papà del mondo, ma per me è festa ogni minuto che possiamo trascorrere insieme: tanti auguri papà.

– Ciao papà, spero un giorno di poter dare a mio figlio tutto quello che te mi hai dato.

– Non esiste distanza che ci possa separare. Tanti auguri papà.

– Caro papà, mi hai insegnato a camminare, a portare la bicicletta, l’automobile e poi a diventare grande: grazie per i sacrifici che hai fatto per me e per tutto quello che mi hai dato. Auguri!

Frasi per la Festa del Papà 2022: aforismi e citazioni

– Al mio babbo un bacio e un fiore, al mio babbo tanto amore, tanto amore che parla e dice, che il mio babbo sia felice!

– Alla guida della mia vita, all’esempio che ho seguito. Tanti auguri papà!

– Il 19 marzo è la tua giornata, papà, ma spero tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno!

– Per questo giorno speciale tanti auguri con tutto il mio affetto al migliore papà del mondo, che mi ama e che non mi fa mai mancare nulla.

– Auguri per la tua festa: anche se sono cresciuto, tu resterai per sempre il mio amato e grande papà, fonte di ispirazione per la mia vita di tutti i giorni. Ti voglio bene.

– Ho scritto un bel biglietto, per esprime il mio affetto, Al miglior papà del mondo, i miei auguri a tutto tondo!

– Tanti auguri papà. Senza di te oggi non sarei la persona che sono oggi e di cui spero tu sia orgoglioso. Buona festa del papà!