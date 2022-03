Frasi Festa della Donna 2022, immagini e messaggi di auguri da inviare su WhatsApp l’8 marzo

Frasi Festa della Donna 2022, consigli e idee per inviare messaggi originali. Domani si celebrerà la festa dedicata a tutte le donne ma come trovare il pensiero giusto da dedicare magari alla persona amata? Ecco una serie di idee e proposte per non risultare banali.

Messaggi auguri Festa della donna

Partiamo da qualche suggerimento per personalizzare dei testi magari da inviare su WhatsApp o attraverso – per i più “nostalgici” – un SMS alla donna della propria vita. L’importante è far capire alla persona a cui mandiamo il messaggio di esserci presi il tempo di pensare a qualcosa di speciale per lei.

Tantissimi auguri alle creature più meravigliose e complicate del mondo. Buona Festa della donna.

Un mondo senza donne è come un film senza protagonista non avrebbe senso. Auguri infiniti per la vostra festa!

Le donne sono come le stelle del firmamento, illumineranno sempre il nostro cammino.

Siamo marea che non si fermerà, vogliamo diritti e libertà.

Le donne sono il sale della vita

Immagini da inviare su WhatsApp

Se invece preferite una bella foto a una frase, del resto, come si suol dire, spesso un’immagine conta più di mille parole, ecco una galleria di scatti da inviare attraverso WhatsApp. Per salvare la foto da PC basta fare click con il tasto destro del mouse e selezionare “salva con nome”. Se invece state leggendo questo articolo da smartphone è sufficiente tenere premuto con il dito sulla foto e salvarla nel vostro dispositivo. A quel punto sarà pronta per essere inviata a chi vorrete!