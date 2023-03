Frasi Festa della donna: aforismi e messaggi di auguri da inviare l’8 marzo

La donna è una meravigliosa creatura ed è colei che dà la vita. Questo è un potere unico e incredibile. A distanza di pochi giorni che separano dall‘8 marzo, Giornata internazionale dedicata alla donna, in tutto e per tutto, vogliamo proporvi una selezione di splendide frasi, tutte d’autore, per celebrare la Festa della Donna.

Le frasi per la Festa della Donna

Abbiamo scelto per voi anche aforismi e filastrocche per la Festa della donna, da dedicare, come augurio, ad una moglie o ad una compagna, ad un’amica, ad una mamma o alla vostra bambina.