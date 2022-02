Frasi marzo 2022, le migliori immagini e frasi per augurare buon marzo su WhatsApp e Facebook

Come augurare buon marzo con un immagine o una frase divertente. Oggi è l’ultimo giorno di febbraio e già da stasera in molti decideranno di inviare un piccolo messaggio alle persone care, o magari a un amico, per augurargli un inizio di mese super. Ma come farlo cercando di non essere banali? Ecco qualche suggerimento.

Frasi buon marzo 2022

Certo, con un semplice “buon marzo 2022” non si sbaglia mai ma proviamo ad aggiungere un tocco personale e un pizzico di originalità.

Benvenuto marzo, che tu possa riportare un barlume di speranza in questo periodo così buio

Buon marzo 2022: ti auguro tutto il meglio possibile e che possa essere per te un mese davvero ricco di gioie e soddisfazioni

Che tu possa in questo mese essere felice e avere tantissime soddisfazioni dalla vita

Ecco Marzo, spero che per te ci siano tanti sorrisi e felicità

Buon marzo a te e a tutte le persone care della tua vita

Inizia il mese con il piglio giusto e la speranza che tutto sia migliore del previsto. Benvenuto marzo!!!

Immagini WhatsApp buon marzo 2022

Se invece preferiamo puntare su un messaggio ad effetto perché non inviare qualche bella foto o una GIF su Whatsapp? E’ semplice, immediato e può far strappare un sorriso anche nella giornata più dura. Sul web ce ne sono davvero tante, eccone una rassegna per voi lettori.