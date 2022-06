Frasi Maturità 2022: le citazioni, gli aforismi (simpatici) per augurare un buon esame

Il conto alla rovescia si può attivare perché gli esami, come diceva il grande Antonello Venditti, sono vicini. E quella di questa sera sarà una notte ‘indimenticabile’ per tantissimi studenti, che domani dovranno ritornare a scuola, tra i banchi, per sostenere la prima prova di italiano per la maturità. Quindi, tra un ripasso generale e l’ansia che aumenta, noi de Il Corriere della Città abbiamo pensato di ‘smorzare’ un po’ la tensione e di stilare un elenco con le migliori citazioni e le frasi simpatiche e divertenti per augurare ai nostri ragazzi un buon esame.

Le frasi migliori per augurare agli studenti una buona maturità

Ecco, di seguito, l’elenco completo. Tra frasi simpatiche, citazioni famose e riti scaramantici:

60 non fa paura, 100 non fa cultura! Buona maturità!

Benvenuto nel mondo dei…disoccupati!

AAA. Diploma cercasi

L’ottanta per cento di un esame si basa sull’unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell’unico libro che non hai letto (di Arthur Bloch)

Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere (Oscar Wilde)

Gli esami non finiscono mai (Eduardo De Filippo)

Prima bisogna sapere il latino, poi bisogna dimenticarlo (di Montesquieu)

Insomma, gli esami sono vicini, la notte prima della prova è alle porte. E non ci resta che augurare a tutti gli studenti una buona maturità. In bocca al lupo! Le luci, dice Antonello Venditti, si accendono sul palco. E i riflettori stanno per essere puntati su tutti i ragazzi, che affronteranno il loro primo (e non unico) esame della vita!