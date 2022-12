Frasi per augurare Buon Natale: immagini e messaggi di auguri da inviare il 25 dicembre

Buon Natale 2022 a tutti! Il giorno magico, quello atteso da grandi e piccini, è arrivato. Il tempo, infatti, è volato: dicembre sembrava così lontano, ora invece è arrivato il momento di scartare i pacchi e trascorrere questa giornata, amata da adulti e bambini, in famiglia. Circondati dagli affetti di sempre. Ma siete alla ricerca di una frase, di un messaggio di auguri per stupire un familiare, un parente, un amico o un collega di lavoro? Bene, non dovete preoccuparvi perché noi de Il Corriere della Città abbiamo pensato di mettere insieme una serie di frasi, quelle più belle e significative, per augurare Buone Feste. Perché, a volte, basta anche solo il pensiero per scaldare il cuore. E non c’è bisogno di grandi regali. Un messaggino, magari inaspettato, fa bene e riempie di gioia.

Messaggi di Natale 2022, frasi e immagini da mandare su WhatsApp e Facebook per augurare buone feste

Quali sono le frasi famose e le citazioni d’autore da inviare a Natale

Ma andiamo per ordine e iniziamo con quelle frasi famose, quelle citazioni d’autore celebri che hanno fatto la storia e che continuano a sorprendere. Di seguito troverete un elenco degli aforismi più belli per augurare un buon Natale a tutti, ma soprattutto a una persona speciale:

A Natale sono tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa (Lucy van Pelt)

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri (Madre Teresa di Calcutta)

I nostri cuori si inteneriscono con i ricordi dell’infanzia e l’amore dei cari, e siamo migliori per tutto l’anno per essere diventati di nuovo bambini nello spirito durante il periodo natalizio (Laura Ingalls Wilder)

Il Natale non è una parata o un concerto, ma un pezzo di casa che tieni nel cuore ovunque tu vada. Auguri (Donna VanLiere)

A Natale tutte le strade conducono a casa. Auguri (Marjorie Holmes)

Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore (Freya Stark)

Il più autentico significato del Natale è che tutti noi non siamo mai soli (Taylor Caldwell)

Il Natale esisterà sempre a condizione che teniamo cuore nel cuore e mano nella mano (Aeolita Dr.Seus)

La sola persona veramente cieca durante il Natale è quella che non ha il Natale nel suo cuore (Helen Keller)

Il Natale è amore in azione. Ogni volta che noi amiamo, ogni volta che noi doniamo, è Natale (Dale Evans Rogers)

Tieni a mente che se non riesci a trovare il Natale nel proprio cuore, non lo potrai certo trovare sotto un albero (Charlotte Carpenter)

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali, ma con tutti gli ideali realizzati (Alda Merini)

Il Natale muove un bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello (Norman Vincent Peale)

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno (Gianni Rodari)

Natale non è tanto aprire i regali, quanto aprire i nostri cuori (Janice Maeditere)

Natale, bambini, non è una data, ma uno stato d’animo (Mary Ellens Chase)

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno (Stephen Littleword)

È il Natale nel cuore che diffonde il Natale nell’aria (W.T. Ellis)

I messaggi di auguri più belli e originali

Sotto l’albero di Natale al posto dei soliti regali mettici un bacio, un abbraccio e dell’amore. Dopo potrai dire che è un buon Natale (Domenico Borgese)

Natale è gioia nei cuori di tutti. Auguri!

Il Natale è un lampo di luce nel buio dei cuori (Giacomo Perderbelli)