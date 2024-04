Frutta, con buccia o senza? Ecco come è meglio mangiarla

La frutta è un alimento importante per una corretta e sana alimentazione. Che si consumi prima dei pasti, dopo o per merenda, costituisce un alimento essenziale per fornire al nostro organismo il giusto apporto vitaminico e non solo. Ma, a fronte dei tantissimi amanti della frutta, nasce il dubbio se sia giusto e anche più salutare mangiarla con o senza buccia.

A rispondere alla domanda ci pensano i nutrizionisti che non sembrano avere alcuna esitazione nel ritenere che la frutta vada mangiata con la buccia, almeno dove è possibile. Mele, albicocche, susine, pesche ecc sarebbe opportuno mangiarle con tutta la scorza per essere garantiti nell’apporto di vitamine e anche di alcune molecole fondamentali per il nostro organismo.

Se si decide di mangiarla con la buccia occorre una buona pulizia

Con questa premessa, però, bisogna anche sottolineare che se si sceglie la strada indicata dagli esperti è anche necessario procedere a una buona pulizia prima di ingerire la frutta con la buccia. La soluzione più indicata è quella di lasciare in immersione i frutti prescelti in acqua e bicarbonato, per poi risciacquarli abbondantemente, così da eliminare eventuali residui di pesticidi che sono stati utilizzati per salvaguardarne l’integrità. Nonostante ci siano controlli attenti sull’uso di pesticidi, purtroppo, non si può escluderne l’utilizzo.

Quali frutti si possono mangiare con la buccia

Quali sono i frutti che è meglio, ma anche possibile, mangiare con la buccia? Sono diversi e ciascuno ha caratteristiche diverse. La mela, ad esempio, nella sua buccia ha fibre e vitamine, sia C sia A, oltre a contenere antiossidanti: quercetina e triterpenoidi che sono anche antitumorali, senza considerare che è ricca di antiossidanti e fibre che aiutano a regolare lo zucchero nel sangue e la regolare attività intestinale. Le pesche hanno oltre a vitamine anche molecole che regolano la pressione arteriosa. Anche la scorza degli agrumi ha elementi importanti per l’organismo, solo che in questo caso è opportuno scegliere prodotti biologici.

I frutti la cui scorza è ottima

Forse in pochi sono a conoscenza che anche la buccia della banana si può mangiare e ha anche un buon sapore. Ma soprattutto è in grado di fornire vitamine e fibre. Anche se parliamo di kiwi non è certo un abitudine diffusa mangiarne la buccia, eppure anche in questo caso la scorza ha il doppio delle fibre contenute nel frutto ed assolutamente commestibile.