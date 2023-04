Gestione social media: come occuparsene autonomamente con successo

Lavorativo o personale che sia, al giorno d’oggi creare e saper gestire correttamente la propria identità digitale è fondamentale per poter promuovere la propria attività o semplicemente far guadagnare maggior visibilità al proprio profilo e dunque alla propria persona.

Con un po’ di impegno e dedizione, occuparsene autonomamente è sicuramente possibile: basta soltanto dedicarci un po’ di tempo e saper mettere in atto qualche strategia ben definita.

Tuttavia, è bene sapere che se si è alle prime armi e non si ha idea di come iniziare, è sempre possibile usufruire dei servizi di un professionista del settore, some un Social Media Manager. Ma vediamo meglio come muoversi.

Cos’è una strategia social

Se l’idea è proprio quella di iniziare autonomamente, qual è il modo migliore di creare e gestire i propri social media? Come accennato, è innanzitutto necessario definire delle strategie per poter essere facilmente individuati dai motori di ricerca.

Il primo step è sicuramente creare il proprio profilo sul social che si preferisce (o nel caso di un profilo aziendale, iniziare creando direttamente un sito web) che contenga tutte le informazioni che si vogliono rendere disponibili al pubblico; dati anagrafici, titoli di studio, specializzazioni e quant’altro descriva al meglio la propria attività e la direzione che si vuole intraprendere con la propria identità digitale.

È particolarmente utile avere un blog all’interno del sito (aziendale o non che sia), dove poter postare articoli e informazioni utili che rendano ancora più dettagliata la categoria dei propri contenuti.

Ma è bene specificare che è anche fondamentale non fermarsi solo ai soliti social media principali (come Facebook e Instagram), bensì creare più profili su più tipologie di social, così che il pubblico possa trovarti con più facilità.

Detto questo, ci sono alcuni fattori da prendere in considerazione prima di aprire un profilo su un social network: innanzitutto, prendersi qualche minuto al giorno per tenerlo attivo, postare contenuti e aggiornarlo quotidianamente; un profilo vuoto è inutile e controproducente, in quanto potrebbe rendere un’idea sbagliata di chi lo gestisce se non si risponde ai messaggi di possibili clienti o persone interessate ai potenziali contenuti.

È inoltre bene considerare quale tipologia di social faccia al caso tuo a seconda del contenuto che vuoi portare. Per esempio, se sei un artista e vuoi condividere i tuoi disegni, Pinterest e Tumblr (oltre ai social principali menzionati) potrebbero fare al caso tuo.

Insomma, qualunque sia l’ambito che si predilige, spaziare ed essere creativi è la chiave per attirare il proprio pubblico.

Gestione social, come farla in maniera efficace



Una volta stabilito come iniziare, è bene definire le strategie successive. Ma qual è lo step successivo e soprattutto cosa bisogna fare per renderlo efficace? Capiamolo insieme.

Conoscere il target di riferimento. A che fascia di età corrisponde il tuo pubblico? Che social network frequenta e che tipo di contenuti gli interessano? È importante fare una piccola ricerca per capire a quale target potrebbero interessare i tuoi contenuti. Pubblicare contenuti che rispecchino il tuo goal finale. Sii chiaro sul messaggio che vuoi mandare con i tuoi post e non perderti in chiacchiere inutili per girarci intorno! Argomentare sì, ma senza perdere di vista lo scopo finale dei tuoi contenuti. Rendersi facilmente riconoscibili usando la stessa immagine di profilo su tutti i diversi social network – che sia la tua foto personale o il tuo logo – così da evitare potenziali omonimi o confusione da parte dei propri follower. Varia con i contenuti il più possibile, sempre gli stessi post rendono il tuo profilo noioso e poco coinvolgente. Che siano foto, video, o testi argomentati, l’importante è essere creativi, originali e tenere la tua identità digitale sempre aggiornata; se il tempo da dedicarci dovesse essere poco, un consiglio potrebbe essere utilizzare il tool di programmazione dei post, così da poter coprire anche i momenti in cui si è più impegnati. Rimani in contatto diretto col pubblico rendendoti sempre disponibile a rispondere a messaggi e commenti. Rispetta il rapporto 70-30, ovvero la percentuale della tipologia di contenuti che si dovrebbe seguire: il 70% di contenuti di coinvolgimento, intrattenimento e informazione e il 30% di post promozionali; d’altronde si sa, la troppa pressione promozionale al fine di vendere non funziona mai.

È importante far sì che nel pubblico si crei un sincero interesse, così da evitare che si senta solo spinto a comprare il tuo prodotto o il tuo servizio.

Rimani aggiornato sulle tendenze utilizzando tutti i tools principali (reels, stories, igtv, livestreams etc) per esporre le proprie opinioni, rispondere a possibili domande, chiarire dubbi e confusioni e magari seguire i trend del momento – ovviamente sempre in modo coerente con ciò che è la tua categoria di contenuti. Controlla le statistiche con gli appositi tools dei social per verificare quali post hanno prodotto maggiori visualizzazioni e interazioni e quali meno, così da correggere i tuoi futuri contenuti basandoti su ciò che è piaciuto di più alla tua audience digitale fino a quel momento.

Come muoversi correttamente



Seguendo questi primi step principali, creare e mantenere attivi i propri profili social dovrebbe risultare un po’ più semplice e, soprattutto, assicurare dei buoni risultati fin da subito. Inoltre, se si vuole provare e si ha la disponibilità, è anche possibile poter accedere a tools promozionali per poter mettere in evidenza e pubblicizzare maggiormente i propri contenuti.

L’importante è non perdere di vista il proprio obiettivo e assicurarsi di trovare qualche momento per tenerlo aggiornato quotidianamente.

Alternativamente, se l’elenco degli step non dovesse essere abbastanza o non dovessi riuscire a trovare un’organizzazione efficace, è sempre possibile affidarsi all’aiuto di un professionista: il social media manager.

Come può aiutarti un professionista dei social media manager



Che si tratti di impiegare qualcuno di esterno che gestisca al meglio la tua identità digitale o che si voglia seguire un corso mirato per poterlo fare autonomamente in futuro, investire in un percorso dove poter essere affiancato da un esperto come il Social Media Manager potrebbe essere il punto di svolta per assicurarsi dei risultati immediati fin da subito.

Ma non finisce qui! Fare un corso di gestione dei social media o social media marketing tipo quelli offerti dall’agenzia Emanuele Social Media Manager, potrebbe offrire molteplici svolte lavorative da non sottovalutare: d’altronde, d’oggi giorno molte aziende sono alla ricerca di qualcuno che gestisca la loro parte di marketing online.

Insomma a seconda della propria necessità, è possibile usufruire del servizio che fa più al caso tuo, l’importante è armarsi di buona volontà e tanta voglia di imparare!