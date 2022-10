Giancarlo Giorgetti: chi è il Ministro dell’Economia, età, la Lega con Matteo Salvini, famiglia, Instagram

Giancarlo Giorgetti è un politico, tra i volti di punta dell’attuale Lega Salvini Premier. E’ stato Ministro dello Sviluppo Economico sotto l’esperienza di Giuseppe Conte.

La Lega e Giancarlo Giorgetti

Nato a Cazzago Brabbia il 16 dicembre del 1966, Giorgetti è parlamenta della Lega dal 1966, dopo aver avuto esperienze come amministratore locale nel suo paesino. Tra il 2001 e il 2006, è stato Presidente della 5ª Commissione Bilancio, tesoro e programmazione; tra il 2006 e il 2008 Vicepresidente e Capogruppo della Lega Nord Padania in 3ª Commissione Affari esteri e comunitari; tra il 2008 e il 2013 Presidente della 5ª Commissione Bilancio, tesoro e programmazione; tra il 2013 e il 2014 Capogruppo della Lega Nord e Autonomie; nel 2013 Presidente della Commissione speciale per l’esame di atti del governo; tra il 2013 e il 2018 Presidente della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale; nel 2018 Capogruppo della Lega.

Famiglia e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che è sposato, Giancarlo Giorgetti e la moglie Laura Ferrari, hanno una figlia di quasi 17 anni. Il Ministro non ha Instagram.