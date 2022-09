Gianmarco Petrelli, chi è il ballerino di Amici 22: età, di dov’è, fidanzata, foto e Instagram

Amici, il talent show più amato e seguito di sempre, che vede alla conduzione Maria De Filippi, ha riaperto i battenti. E tra i ballerini, pronto a mettersi in gioco e a dimostrare a tutti i professori la sua bravura, anche Gianmarco Petrelli, che è già un volto noto del programma.

La passione per l’hip hop di Gianmarco Petrelli

Gianmarco Petrelli, 22 anni, già l’anno scorso si è presentato ad Amici e la sua partecipazione era rimasta in sospeso per il ballo di hip hop. E ora ci ritenta. Sappiamo che è nato a Roma, classe 2000 e che si è diplomato al liceo linguistico. Non solo danza. Gianmarco lavora anche come modello e coreografo.

“Ho iniziato a ballare di nascosto imitando Michael Jackson” – ha detto Gianmarco.

I suoi lavori

Il ballerino ha partecipato come danzatore all’Euro 20, ha un fratello più piccolo e sul petto ha il tatuaggio con scritto ‘2009’.

Chi è la fidanzata, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, dai social non fa trapelare nulla e Gianmarco, almeno dalle foto, sembrerebbe essere single.

Instagram di Gianmarco Petrelli

Gianmarco ha un profilo Instagram e con l’account @gianmarcopetrelli vanta oltre 14 mila followers.