Gioiello personalizzato anche nel prezzo

Gioiello personalizzato

Un gioiello personalizzato è senza dubbio un ottimo regalo per celebrare eventi speciali o fissare nella memoria i momenti da ricordare. Acquistare online gioielli con diamanti per sè o per qualcuno di speciale può tuttavia non essere così semplice. Personalizzare un gioiello significa infatti scegliere la montatura, il modello, i materiali e la gemma o le gemme da incastonarvi. Questa è la ragione per cui sempre più aziende inseriscono il servizio di customizzazione tra le proprie offerte. Al fine di creare un monile unico è infatti necessaria l’esperienza di orafi e gemmologi esperti del settore che possano guidare il cliente nell’intero processo di scelta.

È possibile personalizzare qualsiasi tipo di gioiello: anelli, orecchini, collane e bracciali. Più in particolare, per ciò che concerne le collane è possibile scegliere tra i classici punti luce oppure quelle con pendenti. Selezionando il materiale e le gemme da incastonare è quindi possibile dare vita a qualcosa di unico, dal fascino senza tempo. Anche gli anelli possono essere disegnati e personalizzati dal committente. Questo è il caso delle fedi nuziali o degli anelli di fidanzamento, ideali per chi desidera un gioiello speciale per celebrare la propria unione.

Allo stesso modo, chi desidera fare un regalo unico e non vuole acquistare monili prodotti in serie potrà poi dare vita a bracciali e orecchini personalizzati. Anche in questo caso, gli esperti guideranno l’acquirente nella scelta dei materiali e delle pietre al fine di ottenere un accessorio unico, pensato proprio per chi lo riceverà.

Dove acquistare gioielli personalizzati

L’azienda Diamanti Anversa offre tra i numerosi servizi anche la personalizzazione del gioiello con diamante. La maison è inoltre specializzata nella vendita di diamanti e pertanto dispone, all’interno del proprio staff, di esperti del settore in grado di fornire tutti i suggerimenti necessari.

Grazie al lavoro di designer, gemmologi e orafi, i clienti di Diamanti Anversa possono acquistare gioielli realizzati a mano dalle sapienti mani degli artigiani del team. Non solo, al fine di garantire massima trasparenza, chi lo desidera può assistere all’incastonatura della gemma la quale viene estratta dal blister di fronte al cliente che può prendere visione dello stato attuale della gemma e constatarne le caratteristiche. Al committente vengono inoltre consegnate le certificazioni che ne attestano la qualità e il valore. Lo scopo è quello di garantire la massima soddisfazione nonché di permettere a chiunque lo desideri di ottenere un gioiello unico. Il team di Diamanti Anversa si compone di esperti qualificati in grado di assistere ogni committente e fornire servizi su misura per soddisfare ogni richiesta in ogni fase della realizzazione. Chi lo desidera potrà inoltre fornire un proprio disegno affinché lo staff possa apportare le necessarie migliorie tecniche e dare il via alla creazione. Successivamente, si procederà alla scelta dei materiali e della gemma. Grazie ai suggerimenti dei gemmologi di Diamanti Anversa è possibile scegliere la gemma di taglio, colore e caratura più adatta al prodotto che si vuole ottenere. Grazie alla live experience, i clienti dell’azienda possono assistere in prima persona alla creazione del monile. Infine, per ciò che concerne il prezzo, Diamanti Anversa si distingue dai concorrenti poiché in grado di offrire preziosi di elevata qualità a prezzi competitivi. Il concept è quello del diamante etico ossia di far pagare ai propri clienti esclusivamente il costo delle materie prime.

Perché acquistare un gioiello personalizzato: tutti i vantaggi

Le ragioni per cui risulta vantaggioso acquistare un gioiello personalizzato sono molteplici. Per iniziare è possibile affermare che un prezioso personalizzato ha un valore superiore rispetto a quelli prodotti in serie. Pertanto, un gioiello personalizzato rappresenterà un ottimo investimento.

Soprattutto i gioielli con diamanti tendono ad acquistare valore con il tempo, in virtù della scarsità del bene e dell’andamento del mercato. Inoltre, come detto poc’anzi, rivolgendosi ad aziende come Diamanti Anversa è possibile acquistare monili di eccellente qualità a prezzi competitivi.

In secondo luogo, tra i vantaggi dei gioielli personalizzati vi è l’unicità. Scegliere questo tipo di preziosi permette di ottenere o regalare qualcosa di unico. Soprattutto in occasioni speciali come matrimoni, fidanzamenti, lauree, nascite, ecc… donare qualcosa di originale fa la differenza.

Diamanti certificati

Diamanti Anversa è un’azienda specializzata nella vendita all’ingrosso di diamanti e gioielli su commissione. Nello specifico la maison, grazie ad uno staff di esperti gemmologi e artigiani, è in grado di seguire interamente il processo produttivo, dalla selezione delle gemme, passando alla realizzazione dei gioielli, fino alla vendita. Non meno importante è senza dubbio la certificazione, ovvero una documentazione redatta da esperti gemmologi che viene fornita agli utenti a seguito di ogni acquisto.

Diamanti Anversa presenta un nuovo concept di vendita di gioielli su misura, infatti, permette a chiunque di creare il proprio monile personalizzato, utilizzando materie prime di eccellente qualità, ad un prezzo competitivo.

Il team seguirà il cliente in ogni fase, accompagnandolo nella scelta del gioiello, delle pietre da utilizzare, del modello e molto altro. Proprio in questo modo è possibile creare un gioiello unico, per celebrare feste ed occasioni importante in compagnia della persona amata.

Tutti i diamanti incastonati sono sigillati e certificati, dunque, all’interno della documentazione che accompagna l’acquisto, è possibile trovare una scheda redatta da esperti gemmologi riconosciuti dai più noti istituti mondiali (GIA, HRD e IGI). Nello specifico la valutazione della pietra comprenderà le caratteristiche principali, cioè la purezza, il taglio, il peso e il colore. Tale certificazione ha una valenza di 5 anni dal momento dell’emissione e potrà essere rinnovata sottoponendo la pietra ad una nuova analisi. In questo modo, qualora si desiderasse acquistare un gioiello personalizzato ai fini di investimento, sarà possibile rivendere il prodotto in qualunque momento attenendosi alle quotazioni di mercato e allo stato attuale della gemma.