Giornata della Terra, Earth Day 2022: frasi, citazioni e immagini da dedicare al pianeta

Nella giornata di oggi, venerdì 22 aprile 2022, ricorre il cosiddetto Earth Day 2022 ovvero la giornata della Terra. Una ricorrenza istituita per ricordare l’importanza della salvaguardia dei nostri ecosistemi messi sempre più a dura prova dalla mano dell’uomo con danni sempre più irreversibili. Per questo in molti decidono di ricordare il nostro Pianeta con frasi, messaggi e pensieri destinati a social e alle chat di WhatsApp. Siete tra questi? Ecco alcuni consigli per frasi originali da inviare a chi vorrete.

Citazioni famose e frasi per celebrare la giornata della Terra 2022

Armatevi di smartphone e aprite la chat del destinatario a cui volete dedicare un pensiero per l’Earth Day 2022. Ecco alcune frasi e citazioni famose da inviare su WhatsApp ad amici e parenti:

“E la Terra sentii nell’Universo. Sentii fremendo ch’è del cielo anch’ella, e mi vidi quaggiù piccolo e sperso, errare, tra le stelle, in una stella. (Il Bolide, Giovanni Pascoli)

Credi che finché la terra è rotonda, potrai trovare ovunque paesaggi naturali? Può una faccia rotonda avere più di un naso? (Salvador Dalì)

Salvare la Terra deve essere un obiettivo di tutti noi. Anche un piccolo gesto può contribuire a preservare il nostro bellissimo pianeta. Buon Earth Day!

Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento (il canto!) del lamantino.

Il galagone, il pino: anche di questo è fatto l’uomo (“Versicoli quasi ecologici” di Giorgio Caproni)

Immagini da inviare su WhatsApp per l’Earth Day 2022

Lo sapevate? L’Earth Day è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Le nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, il 22 aprile. Ecco allora alcune immagini curiose e originali da inviare sempre in chat per ricordare la giornata della Terra.