Giornata mondiale degli insegnanti 2022: le frasi più belle e le immagini da inviare

Oggi mercoledì 5 ottobre 2022 ricorre la giornata mondiale degli insegnanti. Una celebrazione giunta al 28esimo anno dalla sua prima organizzazione, voluta dall’Unesco per promuovere istruzione, scienza e cultura. La giornata offre dunque lo spunto per riflettere su una figura centrale nel processo formativo degli alunni ma che spesso non viene tutelata (e considerata) come dovrebbe. Ma può rappresentare anche un momento di condivisione e vicinanza tra famiglie e scuole, dedicando un pensiero a maestre (professori/professoresse che si spendono quotidianamente per l’istruzione dei nostri figli.

Cinque frasi per la giornata mondiale degli insegnanti

Per celebrare questa ricorrenza ecco cinque frasi e aforismi famosi:

“Un insegnante è un minatore di talento. Non ha il diritto di estrarlo: ne ha il dovere. Ha di fronte gli stessi ragazzi, giorno dopo giorno. Sa dove cercare, se ha voglia di farlo”. (Beppe Severgnini) “Ottimo è quel maestro che, poco insegnando, fa nascere nell’alunno una voglia grande d’imparare” (Rita Levi Montalcini) “L’insegnante mediocre racconta. Il bravo insegnante spiega. L’insegnante eccellente dimostra. Il maestro ispira” (Socrate) “Quale che sia la materia insegnata, un professore scopre ben presto che, ad ogni domanda posta, lo studente interrogato ha a disposizione tre risposte possibili: quella giusta, quella sbagliata, quella assurda” (Daniel Pennac) “Ottimo è quel maestro che, poco insegnando, fa nascere nell’alunno una voglia grande d’imparare” (Arturo Graf)

Messaggi da inviare per la festa degli insegnanti 2022

Ecco altri esempi: