Giorno dei morti, frasi e foto belle per commemorare i defunti

Il 2 Novembre in tutto il mondo cattolico si celebra il ricordo di tutti i defunti: dopo la giornata dedicata a tutti i santi, quello del 2 novembre è il Giorno dei Morti o Festa dei Morti a seconda del posto in cui si celebra. La commemorazione dei defunti è una tradizione dalle radici antiche. Oltre alla classica visita al cimitero – che purtroppo non tutti possono fare, per vari motivi – quello che si fa rivolgere un pensiero e una preghiera ai nostri cari che non ci sono più.

Ecco quindi una serie di frasi e di immagini per questo giorno di novembre, in cui siamo ancora più vicini alle persone che ci hanno lasciato solo fisicamente, ma che restano nei nostri cuori.

Festa dei morti, le frasi per ricordare i nostri cari

E se un giorno me ne andassi, sappi che VIVO nelle quiete del tuo cuore. Stephanie Sorrel

Una lacrima per i defunti evapora. Un fiore sulla loro tomba appassisce. Una preghiera per la loro anima la raccoglie Iddio. S.Agostino

La morte è solo l’inizio del secondo tempo. Lucio Dalla

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore. Mahatma Gandhi

Il modo migliore di pensare ai morti è pensare ai vivi. Sandro Pertini

Nessuno muore mai completamente, c’è sempre qualche cosa di lui che rimane vivo dentro di noi. Vasco Rossi

La morte odora di resurrezione. Eugenio Montale

La morte, questo fiero sergente, è severa nella sua custodia. William Shakespeare

Mi chiedo se il mio primo respiro sia stato così toccante per mia madre come il suo ultimo respiro per me Lisa Goich

Chi, nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno, non è vissuto invano. Madre Teresa di Calcutta

Questa candela è per te che sei lassù… Che questa luce ti raggiunga e ti porti il mio amore.

Eri una persona importantissima per me, e ora che te ne sei andata la mia vita non ha più senso e non resisto all’idea di non sentire la tua voce, il tuo respiro i tuoi baci tuoi suoi abbracci.