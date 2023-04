Giovedì santo, messa in tv (e in diretta streaming) oggi 6 aprile 2023: orario e canale

La settimana santa, dopo la Domenica delle Palme, è arrivata. E si può attivare i conto alla rovescia per festeggiare la Pasqua, la resurrezione di Gesù e una festività molto amata e sentita dai fedeli che quest’anno cade il 9 aprile. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa per seguire le celebrazioni e chi, per un motivo o per un altro, dovrà accontentarsi della televisione e della liturgia in diretta. Gli appuntamenti sono tanti e diversi i canali su cui sintonizzarsi, in attesa della via crucis di Papa Francesco, il Pontefice dimesso pochi giorni fa dal Gemelli dove era stato ricoverato per un’infezione respiratoria. Ecco che ora e dove sintonizzarsi oggi, in questo giovedì santo.

La messa in diretta tv oggi 6 aprile 2023

È giovedì santo e, quindi, tempo di messa, liturgia e celebrazioni. Su Tv 2000 (Canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di Tivùsat) verranno trasmesse le celebrazioni dalle ore 9.30. Alle 20, invece, andrà in onda la veglia nell’orto degli ultimi. Ecco la programmazione completa su Tv2000:

Ore 9.30 – la Messa del Crisma in Coena Domini trasmessa dalla Chiesa S.Maria Incoronatella della Pietà dei Turchini (Napoli)

Ore 11:56 – Angelus

20:00 – Veglia nell’orto degli ulivi dalla Basilica del Getsemani.

La via Crucis del venerdì santo

Dopo il giovedì santo, ecco il venerdì, con tantissime liturgie e appuntamenti. Sono previste, in realtà, due funzioni: la prima celebrazione della Passione è fissata alle 17 e andrà in onda su TV2000, la seconda alle 21, invece, andrà in onda sia su TV2000 che su Rai 1. Questo perché protagonista sarà Papa Francesco e la via Crucis sarà dal Colosseo. Domenica, giorno di Pasqua, invece, ci sarà la santa messa, seguita dalla benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, mentre lunedì, giorno dell’Angelo, alle 12 ci sarà la recita del Regina Caeli. Le celebrazioni con Papa Francesco, oltre che su TV2000 e alcune sulla Rai, saranno trasmesse in diretta anche su Radio InBlu2000.