Giulia Torelli, chi è l’influencer Rock and Fiocc: età, carriera, fidanzato, foto e Instagram

Giulia Tonelli è una nota influencer conosciuta come Rock and Fiocc. È nota in quanto interviene su argomenti di vario genere. Non perde occasione per dire la sua…

Chi è Giulia Torelli

È nata a Parma il 13 novembre del 1987, sotto il segno dello Scorpione. Ha perso la mamma quando era ancora molto piccola ed è cresciuta insieme al papà e al fratello.

Laureata in Economia, durante il suo corso di studi ha preso parte al viaggio studio per studenti universitari, l’Erasmus, ma al suo ritorno ha scelto di andare a vivere a Milano dove vive tuttora.

Carriera

Ha fatto i lavori più disparati Giulia Torelli. È stata commessa in una panetteria e in negozi di abbigliamento oltre ad aver svolto anche l’attività di social media manager per diverse aziende, ma intanto ha portato avanti la sua passione per i social.

Ha anche realizzato un suo blog “Rock’n Fiocc” nel quale affronta vari argomenti, tra tutti quelli di moda. Nel frattempo rifacendosi a quella che era un’abitudine che aveva sin da bambina: l’ordine, è diventata anche una closet organizer, si occupa cioè di mettere in ordine gli armadi.

Fidanzato

Giulia convive a Milano dal 2017 con il suo compagno di vita Beppe, che ha conosciuto su Tinder. La coppia ha un cagnolino di nome Pallino e non prevede di avere figli, almeno a breve termine, così come non si parla di matrimonio per il momento.

Instagram

Su Instagram è molto attiva, il suo profilo è RockandFiocc che conta attualmente 214mila follower