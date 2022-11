Gli orologi più popolari di Daniel Wellington

Daniel Wellington è uno dei brand di orologeria più amati degli ultimi anni. L’eleganza del minimalismo di gran parte dei modelli proposti nelle diverse collezioni ha determinato una sempre maggiore attenzione da parte degli appassionati di tutto il mondo, che ha rapidamente consacrato questo brand tra i più acquistati soprattutto in vista delle festività.

In questo articolo, scoprirai quali sono i modelli più amati in assoluto di Daniel Wellington in una veloce carrellata che potrebbe tornarti utile come ispirazione per idee regalo in vista del Natale.

Se stai cercando un rivenditore ufficiale Daniel Wellington in cui poter acquistare i modelli più popolari come, dove e quando vuoi, dai uno sguardo al catalogo presente nello shop di Madi Gioielli.

Petite Colored Unitone

Petite Colored Unitone è uno dei modelli più acquistati in assoluto del brand svedese. Dalle linee pulite, la maglia metallica sottile e stretta, questo solo tempo da donna è diventato in brevissimo un assoluto must per tutte le indossatrici di orologi alla ricerca di un articolo perfetto per l’abbigliamento quotidiano che preservasse eleganza e raffinatezza nonostante l’aspetto fortemente minimal.

Dotato dell’iconico quadrante super pulito ed essenziale, disponibile in tante colorazioni, questo modello Daniel Wellington è un orologio jolly, perfetto per qualsiasi occasione, che saprà adattarsi ai look più semplici o completare outfit particolari senza appesantirli ulteriormente.

Classic Sheffield

Il modello Classic Sheffield ha acquisito una sempre crescente popolarità per il suo aspetto fortemente ancorato ai colori e alle linee tipiche dello stile vintage, con un aspetto fortemente minimal che consente di adattarlo a qualsiasi genere di outfit. Presenta un cinturino in pelle liscia, ulteriore rimando allo stile minimal che contraddistingue questo bestseller del noto brand di origine svedese. Il quadrante bianco, essenziale per definizione, presenta unicamente le linee che indicano minuti ed ore; queste ultime, sono realizzate nello stesso materiale della sezione esterna. La grande popolarità di questo modello è da ricondurre alla sua assoluta versatilità e al suo forte rimando al mondo vintage contrassegnato da un finish decisamente minimal che rende questo articolo semplicissimo da indossare nelle più disparate occasioni.

Iconic Link

Iconic Link è il modello boyfriend firmato Daniel Wellington che preserva la sua personalità nel minimalismo dell’aspetto del quadrante. Contraddistinto dai modelli precedenti per il suo cinturino completamente realizzato in acciaio, questo rappresenta alla perfezione l’obiettivo alla base di ogni modello di questo brand: realizzare orologi eleganti, raffinati, preservando un animo minimalista e semplice, privo di ostentazioni e di eccessi. Il grande successo di Iconic Link è dunque riconducibile all’assoluta semplicità di uno dei modelli di orologi solitamente più “ricchi”, garantendo agli appassionati del genere un articolo minimalista ma allo stesso tempo elegante e in grado di impreziosire qualsiasi look.

Iconic Motion

Iconic Motion è diventato in breve tempo uno dei modelli più amati tra gli orologi solo tempo firmati Daniel Wellington. Uno degli elementi che lo ha reso tra i più popolari delle collezioni del noto brand di orologeria svedese è il materiale del cinturino: la gomma, molto indicata per look prettamente sportivi e casual che, congiunti al suo iconico quadrante dall’aspetto pulito ed essenziale lo rende informale. Iconic Motion rappresenta la soluzione ideale per le persone con uno stile di vita dinamico, che necessitano di un orologio che resista a sudore, movimenti e l’eventuale contatto con l’acqua. Anche in questo caso, il funzionamento dell’orologio prevede un movimento che funziona mediante il Japanese Quartz Movement. Un assoluto must per tutti gli appassionati di orologi che indossano un abbigliamento prettamente sportivo.

Alla base della filosofia di Daniel Wellington brillano due valori più di molti altri: eleganza e semplicità, elementi che hanno sempre viaggiato a braccetto e continuano a farlo in ogni modello delle sue collezioni.